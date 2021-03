ŠA I JA SMO U VEZI, REKAO MI JE DA ME VOLI PRVI PUT! TARA SIMOV PRESREĆNA: Skinuo je teret, ja sam u ŠOKU! (VIDEO)

Tara Simov je u Rajskom vrtu priznala sve o svom onosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

Ona je Drvetu mudrosti ispričala od kada traje njihov odnos.

"Nas dvoje smo se smuvali, prvi put smo ozvaničili nas. Razgovarali smo da će njemu biti sada lakše da ozvaničimo sve, i da je on sebi skinuo teret. Nas dvoje smo zajedno. Ja sam u šoku Drvo!", rekla je Tara.

"Mi smo pričali mnogo ranije da je on načuo da ga je supruga ostavila, ali je čekao potvrdu. Generalno je sve što sam ja rekla do sada je istina. On i ja smo imali priču u glavi, ali nije bilo lako. Sada je on slobodan, doduše ne papirološki, ali ono mi smo legli i zaspali smo. U jednom momentu sam se ja probudila i otišla do toaleta, a tada sam pričala sa Filipom i on je to video, a Car je inače na crnoj listi jer me je grlio pre a njemu je to smetalo. I mi smo se tu pokačili i onda smo se poljubili i tako smo se ljubili sve vreme. I on je rekao sada je zvanično. Mi smo od sinoć u vezi, ali što se tiče emocija odavno, to traje još od kada smo sedeli u donjem domu, i tada smo jedno drugo stavili do znanja to. 1 ili 2 a 2 je da, i on je meni rekao da je dvojka kada sam ga pitala da li mu prijam. Ja imam veću emociju prema njemu od zaljubljenosti, i on prema meni. Jutros mi je rekao da me voli, glasno, prvi put", rekla je Tara pa otkrila ko ih podržava.

"Tu su Sandra, Paula, Fran. Marku sam rekla, on spava, pa je samo uzdahnuo. Nenadu je teže, on se plaši osude, ali mi je rekao da sam ja njegov mir. Ja sam ta koja se borila, a on je bežao od tog haosa i lagao. Povređivalo me je to, što me nije zagrlio, mene Drvo niko nije zagrlio od Nove godine, on nije hteo, a nikom nije daoda me zagrli. On je meni rekao da će da me čuva, ali nije siguran ovde. On je izgubio suprugu, a ovo se desilo, ja ovo mogu, i hoću. Mislim da će on preuzeti svoju odgovornost", pričala je Tara.

Tara je otkrila Drvetu neke tajne, a za uzvrat je tražila da vidi njen spot sa Milanom Petkovićem, a Drvo je pristalo na to.

