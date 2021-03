ANI KORAĆ DEČKO BOGATAŠ BRANI DA SE VRATI U RIJALITI! Plaši se JANJUŠA i ne da joj da kroči u Šimanovce, plaća joj kaznu 50.000 €

Ana Korać je navodno pre mesec dana smuvala bogatog biznismena koji joj ne dozvoljava da se vrati u rijaliti. On je spreman da joj nadoknadi honorar i da joj plati kaznu jer nije ispoštovala ugovor.

Starleta je prebolela Davida Dragojevića i skoro mesec dana je u vezi sa bogatim biznismenom. Bez obzira na to što su tek počeli da se zabavljaju, on već upravlja Aninim životom. Kada je čuo da planira da se vrati u rijaliti, potpuno je odlepio i rekao joj da zaboravi na tu ideju. Ana se dogovorila s produkcijom da u martu ponovo uđe u "Zadrugu".

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, prošle nedelje im se javila da ih obavesti da se neće vraćati u rijaliti jer se njen novi dečko ne slaže sa tim. On joj je napravio ljubomornu scenu kada mu je rekla da će ući u "Zadrugu". Iako je inače miran tip, histerisao je i vrištao na nju. Plaši se da bi mogla da ga prevari u rijalitiju sa Markom Janjuševićem Janjušem, pa zato neće ni da čuje za to.

Ana je toliko luda za njim da ga je sve slepo sluša. Pozvala je produkciju, izvinila se i otkazala učešće. Uopšte nije želela da polemiše sa svojim momkom, već je spustila loptu i rekla mu da će ga poslušati - kaže izvor.

Koraćeva je za učešće u rijalitiju trebalo da dobije oko 2.000 evra nedeljno, ali uopšte nije razmišljala o honoraru koji treba da dobije. Čak je nije potresla ni činjenica da bi mogla da plati 50.000 evra zbog nepoštovanja ugovora. On je spreman da joj nadoknadi honorar koji je izgubila, ali i da joj plati kaznu ako budu tražio. Anin dečko je pun para i njoj stvarno ništa pored njega neće faliti.

- Stalno je obasipa poklonima, vodi je gde god ona požele. Sada planiraju i zajedničko putovanje. Svaku želju joj ispunjava. Biznismen ne želi da se pojavljuje u medijima, pa zbog toga Ana ne kači fotografije sa njim. Kako je rečeno, se on bavi ozbiljnim poslovima, pa zato izbegava da bude u novinama. On vodi jake firme i ne želi da se njegovo ime i prezime povezuje za „Zadrugom". Ani to ne smeta, jer joj je bilo naporno kada je njena veza sa Davidom stalno bila u žiži javnosti - tvrdi izvor.

foto: Printscreen/PINK

Zanimljiva je i činjenica da se Koraćeva već uselila u njegovu kuću. Napustila je svoj stan u A bloku na Novom Beogradu i preselila se kod njega u naselju Braće Jerković na Voždovcu. Nikome nije jasno kako je posle samo nekoliko nedelja zabavljanja Ana pristala na sve to.

- O privatnom životu više ne govorim. Srećna sam i ispunjena na svim poljima. Valjda čujete po mom glasu koliko mi je lepo - poručila je Koraćeva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/hit

Bonus video:

00:12 BIO JE UZ DAVIDA NAKON RASKIDA, SADA JE SA ANOM KORAĆ! Starleta objavila snimke s Dragojevićevim prijateljem i tako iznenadila sve

