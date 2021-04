STIGLO ME JE! TRI KIRETAŽE, DISBALANS I NEDOSTAJU MI MAMA I TATA: Miljana rekla sve što joj leži na duši posle drame oko ŠIŠANJA

Miljana Kulić progovorila je o tome kako se oseća zbog svega što joj se dešavalo u poslednje vreme.

Rijaliti učesnica istakla je da je sve muči, a posebno odnos sa majkom Marijom Kulić.

foto: Printscreen

"Nisam raspoložena, ali možemo da se šalimo. Muči me sve, sve me muči... Celokupno sve, šta da ti pričam, kad sve znaš... Odnos sa mamom, blamiranja, ljubav u koju sam verovala, sve se ispostavilo kao laž... Nijedan muškarac na svetu nije vredan toga da se svađam sa mamom. Kada god nisam slušala roditelje, prolazila sam ovako. Sve me je stiglo, tri kiretaže za redom, disbalans u organizmu, nedostaju mi mama, tata, Željko na prvom mestu. Ne znam šta ću sa sobom. Žao mi je što roditelje nisam ispoštvala zbog momka sa kojim sam bila dve i po godine, vašeg druga", rekla je Miljana.

"Pozdrav za Zolu, gde god da se nalazi", rekao je Car.

"Svi napolju su mi govorili da se sklonim od njega", dodala je Kulićeva.

"Ne treba druge da kriviš, samo sebe, i ja sam sebe krivim", istakao je Janjuš.

"Krivim sebe. Sve me je stiglo. U zatvorenom sam prostoru, sve se skupi čoveku. Ovo mi je najteži period u životu", nastavila je Miljana.

foto: Printscreen

"Mnogi vide da si bolje od kada si se ošišala, da se družiš sa ljudima, da si na sastancima", prokomentarisao je Car.

"Bravo. Samoća čoveka ubija. Dok sam bila u apartmanu, plakala sam svaki dan, pustim vodu u kupatilu i vrištim. Povukla sam se totalno u sebe. Mene je ubila samoća... Ali idemo dalje, sve do medalje. Ne kajem se uopšte što sam se ošišala. Evo, već sam tri dana na dijeti, pijem vodu, šejk, malo pojedem krema ujutru kada mi padne šećer, tri piva, Marlboro 100s i žvakaće gume", ispričala je Kulićeva.

"U rijalitiju nema prijatelja i nikome ne možeš nikome da veruješ. Brat bratu u finali zabije nož u leđa. Postoje osobe koje su mi drage, ali se nikome ne poveravam. Gledam na ljude kao na rijaliti kolege. U top 7 vidim Paulu, Frana, Jovanu misicu, Aleks, Kristijana, Kenana i Nadicu ili Janjuša", dodala je Kulićeva.

"Da li te je dosta ljudi izdalo u rijalitiju? Da li si ti izdala nekoga?", pitao je Janjuš.

"Mene ne. Ja da, u jednoj situaciji. Rečenica Mikija Đuričića mi je u glavi: "Žiletima da nas seku, ne izlazimo". Ne mogu mi ništa", poručila je Miljana za kraj.

Kurir.rs/K.Đ.