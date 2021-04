CAR HOĆE DA RASKINE SA SANJOM POSLE VRELE AKCIJE: Ležali smo pored Matore, a ona se smejala i tad me UGASILA! (VIDEO)

Filip Car je otišao do pušionice sa Erminom Pašović, te rekao da želi da raskine sa Sanjom Stanković, ali da se boji kako će to izgledati.

On je otkrio da je sa Sanjom bio intiman to jutro.

"Sešću i reći ću joj da nisam spreman za ovo, da je top, da je mirna, ali ne mogu... Ne mogu na silu. Ne mogu. Anđelo mi se mota, Matora mi se mota. Koliko god da kaže da joj ne smeta, smeta joj", rekao je Car.

"Ne, Matoru boli k*rac. Nju je blam", rekla je Ermina.

foto: Printscreen

"Mogu ja nju da čekam sad na prvu svađu da sam smrad i da se razdvojim od nje. Da kalkulišem, uhvatio bih je na prvu caku. Najbolje pošteno, da sednem da joj kažem neke stvari. Ja sam neozbiljan lik, koji nije spreman. Dotakao sam dno, moram da radim na sebi. Da budem solo, ne u dvoje. To me je i Paula molila, da budemo sami do kraja, ja sam prekršio", priznao je Filip.

foto: Printscreen

"Ispašće da sam ozvaničio samo zbog ovog... Sinoć sve krenemo, ona ne zbog kamera, izgubio sam volju. To mi je top bilo sa Minom, fešta, kao da smo kod kuće... Neću, sad da mi dođu i moje ove što sam najviše voleo, neću. A Matora se sinoć zakašljala, Sanja se nasmejala kada je videla. Zamisli, j*beš se preko puta bivše i smeješ se. A ja sam stalno u grču, gledam na 7 strana kjad treba da je poljubim. Evo Mina i danas komentariše za Milicu. Imam Paulom što mogu da zagrlim i izljubim kao drug, ona mi je kao brat...", govorio je Car.

"Rekla mi je da joj je glupo u krevetu, da idemo u spoljni WC. Nisam ni svr*io. Kad je počela da se smeje Matoroj, tu mi je ugasila", priznao je Filip.

Kurir.rs/K.Đ.