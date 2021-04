MAJA NAPRAVILA HAOS KAD SU SE KAMERE POGASILE: Grebala i udarala Janjuša zbog Ane Korać, potpuno izgubila kontrolu!

Strasti između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša nikako da se smire. Čini se da je iz dana u dan njihov odnos sve napetiji i agresivniji, te su poljupce zamenili udarcima, grebanjima, psovkama, pretnjama...

Starleta, iako joj je bivši partner oprostio seks sa Milanom Jankovićem Čorbom, njemu ne može da oprosti flert sa Aleks, kao i to što je u „Amidžiju“‚ pre dva dana, rekao da je Ana Korać najlepša žena sa kojom je bio.

Nakon emisije, na putu za "belu kuću", Marinkovićeva je fizički nasrnula na košarkaša, a tuča se nastavila i po povratku u "Zadrugu".

- U pauzama za reklamni blok, Ognjen Amidžić je jedva uspeo da obuzda svoje goste. Maja je napadala i vređala Janjuša zbog toga što je na pitanje koja mu je zadrugarka najlepša, izdvojio Anu Korać sa kojom je bio u emotivnoj vezi. Vređala ga je, nazivala pogrdnim imenima, a veći skandal je izbegnut intervencijom voditelja - ispričao je izvor koji se zatekao na snimanju emisije.

Međutim, čim su napustili studio i krenuli ka „beloj kući“, Maja je Janjuša počela da udara po leđima, grebe ga... Kako nam je izvor ispričao, pripadnici obezbeđenja su ih sproveli do same kuće, ali se obračun nastavio i tamo.

Na kratko je Janjuš uspeo da pobegne od Maje u pušionu i osami se sa Aleksandrom Nikolić, a to je Marinkovićevu još više razbesnelo.

- Klošaru jedan, smradu! Sa njom pričaš, a sa mnom nećeš. Ko ti je dozvolio da sa njom sediš?! Ajde, ustani i kreni - vikala je Maja iz sve snage, a kako ovaj nije želeo da ustane, počela je da mu cepa majicu i udara ga po glavi, leđima, licu... Opet je obezbeđenje intervenisalo, a Đedović, Fran i ostali zadrugari pokušavali su da joj objasne da to što radi nije dobro ni za koga, ali avaj!

- On će mene u ludnicu da otera. Pravi od mene psihopatu, a ja to nisam. Dva puta smo imali seks, a on sada opet muva Aleks i još govori kako je Ana Korać najlepša žena sa kojom je bio. Odrobijaću klošara! - vikala je Maja u nervnom rastrojstvu.

I taman kad smo pomislili da će se smiriti jer je Janjuš otišao na spavanje, Marinkovićeva je otišla da ga budi. Ali ne kako bi se pomirila sa njim, već kako bi nastavila da ga ponižava i vređa.

- Ti si naveći smrad na svetu! Uništio si mi život! Sad ću ja da uništim tvoj - pretila mu je, a on ju je zamolio da ga ostavi na miru kako ne bi sebe doveo u situaciju da je udari i bude diskvalifikovan.

