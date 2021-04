IMAM GLASOVNE PORUKE O TEBI I KRIVIČNIM PRIJAVAMA! Car se zamerio zadrugarima, Marko Đedović ga MATIRAO KAO NIKAD, on pobesneo!

U toku nominacija, Marko Đedović je dobio reč pa je nominovao između Sanje Stanković i Filipa Cara.

- Car je neko ko je bio omiljen, do najomraženijeg, ali to je njegov problem i ponašanje, pripisuju vam epitete da ste foliranti. Ušao je na početku, dža bu, pa je bio mala maca, pa sad opet, jedina stvar koja se promenila jeste što je izašao Vladimir Tomović. Da je bio ovakav dok je Vladimir bio tu, sve bi bilo u redu - pričao je Đedović.

- Ja treba do zadnjeg dana da trpim Minine provokacije, ja treba ovo, ono, ili da dođem do toga da budem diskvalifikovan! Ništa se nije promenilo kod mene, samo to da sam u momentima ojačao, da mogu ćutati u nekim stvarima, da ja ne znam da je moja prijateljica rekla nešto, pa napravim štetu nekome. Za pola sata me provocira onaj skot, 100 situacija mi se dešava - pravdao se Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nek je ona najgora, ali ti nisi čovek od principa i karaktera, kakvim si se ti predstavio, tebi su se dešavale gore situacije, onda ćutiš do kraja! - uzvratio je Marko.

- Kad budeš imao sitaucije sa curama kao ja, ja sam imao onoliko devojaka! - rekao je Filip.

- Ako ti Cveletu opališ šamar zbog krema, a ne smeš Vladimiru da kažeš, to govori o tebi! Šaltaju se kako im odgovara - rekla je Rialda.

- Tebi je Janjuš zamerio ono sa Majom, pa si ti nastavio - nastavio je Marko.

- Ja sam ga pitao to za Minu i Vladimira da leže zajedno, ali on to nije skapirao kada sam ga pitao! A isto tako je Janjuš zamerio manju stvar Filipu za Maju, pa isto tako - ubacio se Stefan Karić.

- Mene to ne zanima! Ti si sa devojkom, kao ja sa Minom u najgorem mogućem odnosu i ta devojka ide u tuđi krevet.... - pravdao se Car.

- Ja sam gledala kako mu pušiš k*rac, sreća, pa je otišao! To je možda tvoje prirodno stanište, ali ja to podržavam 100% - odbrusila je Rialda.

- Dabogda u životu uvek tako reagovao, ali ja zbog tog ne pušenja, ja sam zbog Vladimira izgubio honorar! - poručio je Car.

- Toliko si se pokazao da imaš pet krivičnih prijava iz prošle veze, a ja imam glasovne poruke. Imaš prijave za silovanje, lomljenje... - tvrdio je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja za svaku krivičnu prijavu nisam kriv, ti jako dobro znaš! I čin ubistva, i pljačkanja banke i sve, bili su pobijeni - pravdao se Car.

- Zbog čega si pobegao u Zadrugu? - upitao je Marko.

- Bio sam optužen za paljenje auta, da sam mu iznudio pare i na to sam dobio... I šta sad ja trebam, kažnjen sam sa svim parama, hiljadu problema, nemam sa njom dobar odnos - kukao je Filip.

- Udario si Cveletu šamar, a njemu ne smeš ništa reći, ljudi se ovde zameraju na ljude od 70 kila, a ne smeju da se zaleću na 100 kilaše, nego puše k*rac jedne drugima! Ovo je isto Mina pričala prošle godine, dok je zaista pušila k*rac Vladimiru Tomoviću, istu priču je pričala, ona zna kakav je njihov odnos, a onda ode i stvarno mu popuši k*rac - poručio je Đedović.

- Imao sam averziju, znao sam da će eskalirati u sukob. U momentima je taj čovek meni drag, a u momentima bih uzeo čekić i razbio glavu kao zmiji. Postojala je neka averzija - pričao je Filip.

- Ali nikad nisi rekao da bi uzeo čekić i razbio mu glavu kao zmiji. Što se Sanje tiče, ona jeste folirant, Car može da bude kriv za mnoge stvari, ali u tom njihovom odnosu jeste kriv što je trtljao, ali za s*ks ne može da bude kriv, jer je ona rekla da joj je bilo lepo, nemam taj stav kada se dogodi seksualni čin... Nema tu što se mene tiče krivice. Ovog puta ću poslati Filipa Cara - matirao ga je Marko.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:06 IVANA ALEKSIĆ UHVAĆENA U DRUŠTVU BRENINE SNAJKE! Reperova žena ne skida osmeh sa lica, a Sandra sve objavila JAVNO: BAŠ UŽIVAJU!