ANĐELO NEMA ŠTA VIŠE DA KRIJE, OTVORIO SVE KARTE: Progovorio o Sanji i Matoroj, pa otkrio da li se Tara i Ša zaista vole

Anđelo Ranković izbačen je iz Zadruge i odlučio je da ne krije ništa i da oda sve što se dešava u rijalitiju.

- Nisam mogao da verujem da sam došaoo u situaciju da bežim od žena. Od početka bio sam u fazonu da idem da se sprdam, da ne želim da ulazim u veze, a onda sve ono što se izdešavalo, ipak, ako neko živi takav život, skapirao sam da je ovo televizija i da postoji život posle svega ovoga, ne volim sebe da hvalim, ali ja sam neko ko je iz vaspitane porodice i obrazovan sam. E sad, mlad sam, muškarac sam hteo sam da se iživim, pa posle da brinem o ženi i porodici. Sanja i Matora su mi bili teret. Nisam imao problem sa tim, ali nisam mislio da sam napravio nešto loše. Okej, kapiram, pogrešio sam, ali Matora zna, ne mogu da se oslobodim tog tereta - rekao je Anđelo.

foto: Pritnscreen

- Ja sam se prebacio, smetale su mi priče, malo po malo smo krenuli da pričamo i sve smo bolje i bolje. Nismo se mi toliko družili napolju, ali sada smo mnogo bolje nego u Zadruzi jedan. Stvarno sam je zbog svega toga možda... Bila je uvek netrpeljivost, imali smo konflikt i pre ulaska, pa se sve isčistilo - dodao je Ranković.

- Prošao sam ono Sloba, Luna Kija, što se njih tiče, nikada nisam iznosio mišljenje, ako se vole, želim im svu sreću, vole se oni, ali to kakva je njihova veza i kakva je njihova ljubav, nije lepa za uživanje, toliko svađa u tako malo vremena, ja sam tako naučio, to ne može da ide, možda će im biti bolje napolju - objasnio je Anđelo.

Da li je Ermina zaljubljena u tebe? - upitala je Dušica

- Privatno ću moći da ti kažem ko je tu još bio, ali bilo je stvarno još, to što se tiče Nataše, verujem da ona gaji emocije prema meni. Hteo sam da je oteram skroz, pa mi se smučilo sve, bile su one i Ermina, više sam provodio tu vreme sa njima, da mi prođe vreme. Ermina i ja nemamo takav odnos da mislim da je zaljubljena, ona mene nije mogla da smisli, ali je promenila mišljenje, Ermina mi je postala vrlo draga. Što se tiče poruka, nije ona meni ništa loše uradila, niti uništila neku vezu, ja sam krivio Natašu, iako mi nije to bilo bitno, da mi se neko umašao u vezu, brak, ali sada sam naučio, na Instagramu više ne šaljem poruke - objasnio je Ranković.

kurir.rs

