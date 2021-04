ERMINA JE ZLA, GAZI PREKO MRTVIH! Miljana zajedno s cimerima osula NIKAD JAČU paljbu po PAŠOVIĆEVOJ: U neverici sam da je vođa!

Rijaliti učesnici komentarisali su novu vođu u Zadruzi, Erminu Pašović, koju je na tu funkciju postavio Anđelo Ranković, koji je sinoć napustio imanje.

- Ne znam otkud Anđelu ideja da postavi Erminu za vođu, ona je zla, gazi preko mrtvih. Otkud tako divan momak nju da postavi? Razočarao me je. Kad sam čula da je Ermina vođa, bila sam u neverici, a onda mi je Matora rekla da ona nije želela - komentarisala je Miljana.

- Pitao me je, ja sam mu rekla da mi je hotel depresivan i da ne mogu to - pravdala je Matora Anđela.

- Ja smatram da Jovana nije odbila, ona obožava hotel i ulogu vođe. Ja pričam onako kako vidim. Ermina bez čopora ne može da funkcioniše, ulizivala se, šlihtala, ja smatram da je trebalo da mi da srednji ili najveći budžet. Bori je dala srednji budžet, a svi znamo kakve joj je uvrede i psovke govorio. Ona je za mene jedna folirantkinja, koja se vodi pitanjima gledalaca, koja je u čoporu, a nikoga očima ne može da gleda. Na silu pokazuje neko prijateljstvo. Loš je čovek, ološ, zla do iznemoglosti - nastavila je Kulićeva.

- Nije me začudio Bora, ja se ne mešam u Erminine odnose ovde, ali sam čula da je Nataša izjavila da se sve sa Anđelom to desilo zbog Ermine. Da je Ermina to napravila napolju sa prepiskama. Ja Natašu znam, ona to neće da kaže. Ali znam i da je Ermina upućena u sve. To dolazi do ljudi sa kojima su one dobre, a njih dve su super, kao. Ja znam da mi Ermina rekla da joj je muka da Kenanu prelazi preko nekih stvari, pa mi ni to nije jasno. Ako te je neko pravio budalom i govorio ti da lažeš, ti pređeš tek tako. Ermina pamti loše stvari, to mi je čudno - komentarisala je i Matora.

