TAKI MARINKOVIĆ OGORČEN: Da nema Maje, Janjuš ne bi postojao u rijalitiju! Najsrećniji bih bio kad bi tražio zabranu prilaska!

Radomir Taki Marinković, otac rijaliti učesnice Maje Marinković, kratko je za Kurir prokomentarisao novonastala dešavanja u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne mogu više da se stresiram i gledam kako se te cure svađaju zbog onog klošara. On mi je glavni krivac za sve. Meni je pritisak opet skočio, moraću da potražim lekarsku pomoć. Hoće da traži zabranu prilaska? Neka traži, ja bih bio najsrećniji da to hoće da uradi, ali taj lažov sve izmišlja. Da nema Maje, on ne bi postojao u rijalitiju. A Maji ne znam šta je, stvarno ne mogu više to da komentarišem - rekao nam je iznervirani Taki.

Podsetimo, Maja Marinković i Aleksandra Nikolić ponovo su došle u brutalan okršaj, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje. Maja je bila izazvana od strane Aleksandre, te ju je pljunula, a potom su počele da se polivaju jogurtom i sokovima.

Marko Janjušević Janjuš, koji se već mesecima nalazi između dve vatre, bio je šokiran ovim potezom, te je uskočio u raspravu i uhvatio Maju kako ne bi došlo do većeg okršaja. Ona je tada skočila na njega.

- Samo me još jednom pipni, ne video majku, dobijaš zabranu prilaska kada izađemo! Pomeri mi se! Samo me jednom pipni! Skloni mi se da te ne gledam! - vikao je Janjuš.

foto: screenshot

Kurir.rs/S.Đ./A.P.

Bonus video:

00:08 SUBOTIĆKA SE NAŠLA SA OCEM MAJE MARINKOVIĆ: Taki i Aleksandra se osamili, nazdravljaju, a za to imaju POSEBAN razlog! VIDEO