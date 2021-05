LINČUJTE ME! DRAGANA MITROVIĆ REKLA SVE ŠTO JOJ JE LEŽALO NA DUŠI: Imam traume iz braka! (VIDEO)

Rijaliti učesnici nabrajali su najperfidnije cimere, a među njima se našla i Dragana Mitrović.

Učesnica je rešila da ovaj put progovori pred kamerama o tome kako se oseća. Ona je odmah pomenula Branislava Radonića Brendona, koji je vređa zbog fiičkog izgleda.

foto: Printscreen

"Ja ću samo dodati da sam ono što jesam, svideo se nekom moj fizički izgled ili ne. Tetoviram se, jer to volim, mene linčujete zbog toga. Brendone, imaš prava da me vređaš na kontu kog fizičkog izgleda, možeš da izmišljaš, ali si znao gde da me udariš. U pravu si, imam traume iz braka, ali ti nisi psihijatar", rekla je Dragana i obratila Brendonu.

Kurir.rs/K.Đ.