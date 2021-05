MINA SE SLOMILA ZBOG TOMOVIĆA, PRIZNALA DA JE SILOVANA, A SAD SE JAVILA NJENA MAJKA: Evo šta je poručila Ivana Vrbaški!

Mina Vrbaški ispričala je Vladimiru Tomoviću svoju bolnu tajnu o tome da je bila silovana.

Vladimir je dve godine čuvao ovu tajnu, da bi Minu u ''Zadruzi 4'' počeo da ucenjuje time da će je do kraja rijaliti izneti. Pre nego što je bio diskvalifikovan Tomović je ovu tajnu otkrio Filipu Caru, koji je nastavio da ucenjuje Minu, a potom je i pred svima otkrio.

- Ne postoji početak... To je nešto što se desilo... Vraćaju mi se stvari, u petak je bila "Igra istine" i ta svađa. Meni su ovde pretili da će da iznesu neke stvari, da ću grebati na kapiju. Kada vidim te ljude, to mi prođe kroz glavu. Osobe koje su mi govorile da sam silovana, da se po meni urinira i pljuje, da ja samo to zaslužujem... Kada vidim te osobe, samo mi to prolazi kroz glavu... To me najviše boli. Ja sam u prošlosti neke stvari prestala da radim... Te tajne su drugi ljudi rekli, neki koji su odavno napustili imanje. Jedan čovek nije više ovde, pa neću da ga spominjem. Jedna koja je diskvalifikovana, jasno je o kome se radi - govorila je Vrbaški.

Kada ju je Drvo upitalo zašto ne kaže da je u pitanju Vladimir Tomović, Mina se slomila.

- Zato što ne mogu da verujem da je osoba koju sam volela i verovala ispričala to jednom Filipu Caru. Ja sam njemu to rekla još u "Zadruzi 2", to nikad nikome nije rekao, rekao je sada u "Zadruzi 4". To je ta tajna koja mene boli. On se kleo da će to ostati između nas. Čak mi je njegov brat rekao da njemu nije rekao tu stvar. Kada sam shvatila da i Car zna to, plašila sam se da uđem u konflikte. Ja ću opet da istrpim sve to, ali najteže mi je što to moja majka mora da sluša. Ona kod kuće ima jedno dete koje može da zagrli, a drugo je ovde... Gleda kako mi se izgovaraju najgore moguće stvari za mene i nju. Ja se kajem za stvari koje sam izgovorila za njega. Kada je bio Veliki petak, htela sam da se pokajem za stvari koje sam radila... - govorila je Mina.

Zbog svega što je Mina iznela, oglasila se majka Ivana Vrbaški. Kada su je pitali da li ima komentar, kratko je rekla:

"Ne!! Pozdrav."

