OŠIŠAO ME NA SPAVANJU, 10 DANA MI JE NJEGOVA RUKA BILA NA LICU: Nataša Radan rasplakala celu Belu kuću, njena ispovest je HOROR

foto: Sonja Spasić

"Mi smo imali bolestan odnos. Mi smo bili tri godine zajedno, to se desilo godinu dana posle uslaska u našu vezu, nakon toga smo bili u prekidu dva meseca. Nisam mogla da pređem preko toga, pomirili smo se, onda se svašta dešavalo, pa sam donela odluku da uđem ovde. Mi nismo čak ni bili u nekoj svađi. On je bio bolesno ljubomoran. Niko nije smeo da mi se javi. Jednom mi je tražio telefon, ja nisam htela, terala sam inat, on je bio bezobrazniji. Bacila sam telefon, on je pokušavao da ga otključa. Onda me je ošišao na spavanju. Imala sam dugu kosu, zakačen rep, nisam ni osetila. Ujutru kada sam se probudila, otišla sam da opere zube, podigla glavu, gledala se u ogledalu i vidim da mi nema repa. Razmišljam da li sam ga skinula. Onda se nastavila svađa i to se desilo. Nisam uopšte imala kosu", govorila je Nataša.

"Da li te je tukao?", pitao je voditelj.

"Ne. U jednoj svađi, pre toga što se desilo sa šišanjem, imali smo neku svađu. Imala sam njegovu ruku 10 dana na licu. Plašila sam se da se vratim u Leskovac, videla sam se samo sa porodicom, bila sa drugom, samo da ne bih srela njega. Kada me je ošišao, ja sam htela da odem kod mame i očuha, nije mi dao. Prvom prilikom sam otišla. Brat koji je tada imao 6 godina je plakao i bežao od mene. To je bilo pre trojke, a posle sam se srela sa njim sasvim slučajno, ispod te zgrade je jedan kafić, sreli smo se tu, nisam mu se javila... Posle sam ga srela na nekom ručku, ušao je za mnom u WC da vidim sa kim pričam, onda mi je premestio stolicu, pitao u čemu je problem, rekao da ne treba da bežim od njega. Krenuo je naš kontakt, bez pretnji. Ubrzo nakon toga sam donela odluku da se vratim ovde", ispričala je Radanova.

"Sad mi je jasno što se rasplačeš kada neko povisi ton, Žao mi je što sam malopre vikao na tebe", rekao je Karić. Mina Vrbaški je pružila podršku Nataši.

