KRISTIJAN GRCAO U SUZAMA ZBOG IVANE, EMOTIVNA ISPOVEST NAPRAVILA TAJAC Nikada neću zaboraviti 3 šamara, ovako se dugo nisam SMEJAO

Kristijan Golubović je ustao pa zadrugarima za crnim stolom ispričao svoju bolnu životnu ispovest.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja mogu da se izvinim Ivani, do sinoć je nisam prevario, sinoć sam je prevario i psihički i fizički, volim je, ali joj nisam ukazao tim činom poštovanje. Stalno mi se nabacuje nešto na teret, došao sam do zida i rekao sam da ću sada da uradim to. Mislim da sam zbog toga i postao dečko sa ulice, izmučen sam i odveden u policijsku stanicu, ostavljen u samoći, uplašen i povređen, a nisam nešto uradio, prvi put sam tada pobegao iz policijske stanice i otišao do majke i rekao sam da me od tada niko neće udariti, a da mu krvavo ne uzvratim. Ovako se dugo nisam smejao! Nekada je bilo normalno da prospete nekome mozak, zato što vas je kao neko Mina uvredio, ili to što sam je rekla Sanja da ste cava. Onda ste izgubili te vrednosti, rasuđivanje između smrti i života, između sile i milosti i taj crni svet vas nekako ogrubi. Zanese nekim glupim sjajem! Ja sam nekoga brutalno povredio... Sebe smatram Božijim izlaslanikom", rekao je Kristijan i dodao:

foto: Printscreen/Zadruga

- U Kristini sam video mladost, kao kada sam upoznao Danijelu, a banalna glupost. Ja u kuću uđem, gledam Bogorodičino lice, najčistiju ženu, ne znam sa kime bi je uporedio, sa malom srnom, tako sam je uvek i zvao i onda ne progovara par sati u kući. A takav stan, pa mislim da nema pet stanova takvi u Evropi, ja želim svom detetu, da svakoga koga znam da ima najbolje! Mene je fascinirala priča Tač Mahala, kako je svojoj preminuloj dragoj... Nisam dobio ni hvala, takav je lik. 8. marta 1998, bio sam napadnut od beogradske ekipe, jedva sam preživeo, a svi su bili ranjeni. Uleteo sam kod Đoleta manekena, bio sam jako spretan, tad umire Ivanin otac, pao je bager od 7 tona. On se tada borio za život, a Ivana je imala dve i po godine, a ja 19 godina. Ja sam se tada borio za život, kao i njen otac. Ja sam ceo život pratio znakove pored puta. Posle 20 godina upoznajem je, i priča o istom datumu... Zadnja tri šamara koja mi je udarila pred ulazak ovde, nikad neću zaboraviti... Zamerila mi je Staniju, jednu silikonušu, koja me je proganjala, koja je dolazila ispred kuće koja je govorila ,,Otvori vrata", odvedem je, ona se vrati.. Ja imam takve fanatike - pričao je Kristijan sa suzama u očima.

Kurir.rs/M.M.

