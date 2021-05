POTRESNA ISPOVEST ALEKSANDRE NIKOLIĆ! Zatrudnela sa oženjenim muškarcem, a on joj poručio: MORAŠ TO DA MAKNEŠ! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić otkrila je da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem sa kojim je ostala trudna i koji ju je naterao na abortus, a Ermina Pašović je kometarisala da je Aleks sam kriva za to.

Nakon što je voditelj primetio da je Aleks plakala tokom teme o trudoći i abortusu, upitao ju je koji je razlog, a ona je ustala i ispričala:

"Ne mogu da pričam o tome, stvarno, ne mogu. Pre dve godine je to bilo. Upoznala sam jednog dečka i ušli smo u neku vezu, zaljubili smo se i ostala sam trudna sa njim. Ja sam kasnije saznala da on ima ženu, ali tada nisam znala. Ugojila sam se, bila sam natečena, imala sam promene ponašanja, drugo stanje je. Nisam tada znala da sam trudna. Kada sam test uradila, ja sam njemu rekla da je pozitivan. On je meni rekao da moram da abortiram, rekao mi je u poruci "Moraš da makneš to". Ja sam tada radila u jednom lokalu, tu sam ga upoznala, bio je tada u bekstvu, imao je problema sa zakonom, ja sam abortirala, bila sam sama, mama nije znala za to, ja sam bila sama u hotelu.Mislim da ću se zbog toga kajati uvek, ali stvarno nisam imala izbora. Majka mi je bila bolesna, nisam imala novca, njega to nije zanimalo, on je imao ženu, saznala sam da nisam bila jedina sa kojom je varao ženu. Javio mi se nakon toga, prošlo je par dana, mi smo se i videli. Njemu je to bilo kao da je nešto normalno, kasnije sam saznala da je još jedna devojka ostala trudna sa njim. Najgore od svega mi je bilo što on nije bilo pored mene, odmah nakon par dana sam morala da krenem da radim. Nisam mogla očima da ga gledam. To je nešto što me je najviše bolelo u životu", ispričala je Aleksandra.

Pravi šok je usledio kada je Ermina nakon Aleksandrinog izlaganja pred svima prokometarisala da je Aleks sama kriva za to.

"Sad treba da se sažalimo što se p*caju sa oženjenim muškarcima, pričajte malo, upoznajte se, pa se onda je*ite! Nije mi žao", vikala je Ermina.

