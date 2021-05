NE PRIČAM SA PAULOM, ŠA JE POGREŠIO, A SAMO JEDNOG ČOVEKA SLUŠAM: Fran Pujas ispričao sve što mu leži na DUŠI! (VIDEO)

Fran Pujas je bio pozvan u Rajski vrt, gde je sa Drvetom mudrosti razgovarao o temama u Beloj kući, a najviše je pričao o njegovom priajteljstvu sa Nenadom Aleksićem Ša i turbulentnom odnosu sa Paulom Hublin.

"Drvence, meni je sada ovde okej, družim se sa Ša i sa Markom. Ša je dobro, ima nekih ispada. Jeste on pogrešio, kao što i svi grešimo. Ja pokušavam da ga opustim što se tiče toga. Njemu se desilo to što mu se desilo, ali mi konstantno pričamo o svemu. Njemu nedostaje Tara sigurno, voli on nju na neki način, ali ne zna šta da misli. Treba da pričeka i da se fokusira na sebe", pričao je Fran o njegovom drugaru Ša.

foto: Printscreen

"Sa Paulom ne pričam, ne želim da se dovedem u situaciju da se svađamo. Pokušao sam da pričam sa njom, ali ona nije htela, neću da silim, ali neću ni da razmišljam o tom stvarima. Ona je meni rekla da je ja ne zanimam. Kod nas kada se posvađamo, sve nam se vrati. Nadam se da ćemo to sve rešiti, ali sada mi je sve okej, i nadam se da će to dobro da bude. Sada mi je jako lepo, i neću da forsiram ništa", ističe Pujas.

foto: Printscreen

"Najlakse mi je da popričam sa Markom, on je prvi čovek koji mi daje savete i koji me razume i pomaže mi u svemu. On najviše utiče na mene", rekao je Fran o Đedoviću.

Kurir.rs/K.Đ.