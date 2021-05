JELENA POSTAVILA ŠA NA SVOJE MESTO! Objasnila mu kako da se ponaša i jasno mu stavila do znanja da sa njom ne može KAO SA SVIMA!

Jelena Batos je razgovarala sa Nenadom Aleksićem Ša o njegovom razgovoru koji je imao sa Drvetom mudrosti.

- Nisam te blatio, ne mislim ništa loše - rekao je Ša.

- Slušaj, ovi ljudi ti Nenade nisu bitni, ali ja jesam, ja ako vidim nešto što mi se ne sviđa, to ti je haos - rekla je Jelena.

- Ne brini se, nisam ništa tako uradio - rekao je Ša.

- Samo ti kažem - rekla je Jelena.

Ša je ispričao sve o njegovom odnosu sa Jelenom Batos koja je ušla u rijaliti kao njegova poznanica.

"Moram reći da sam iznenađen što je ovde, ali mi je jako drago, ali mi je opet čudno, zbog čega je ona ovde, to se pitam", rekao je Ša.

"Ona i ja se znamo jako dugo, ona se meni baš pokazala kao pravi prijatelj, zna dosta o mom životu. Nas dvoje smo se družili i ljubakali, i nije bilo ništa više. Njoj sam se poveravao jako dugo, ali vidiš Drvo ona je meni skrenula pažnju na moje ponašanje. Ja sam izašao iz braka, a kudio sam Ivanu, a ona nije kriva ništa. Ja moram da kažem da se kajem što sam iznosio stvari iz svog života, ja nemam pravo da kudim nju, ja sam apsolutni krivac, o njoj mislim sve najbolje, i one gluposti sam izjavljivao kada sam bio nervozan. To je izrečeno, ali nadam se da ću uspeti da promenim to", govorio je Ša.

