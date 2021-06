KAKAV JE FRAJER SADA! RIJALITI UČESNIK NAPRAVIO NEVIĐENU TRANSFORMACIJU! Usudio se na OPASNU operaciju, pa promenio LIČNI OPIS!

Plastične operacije odavno nisu deo života samo holivudskih diva, već za njima posežu mnoge žene i muškarci nezadovoljni izgledom svog tela ili lica. Prave se novi nosevi, bujnije grudi, peglaju se stare bore, podižu jagodice i kapci, ali mnogi ne znaju da je moguće ugraditi i trbušnjake.

Rijaliti učesnik Tin Mlivić jedan je od retkih u Srbiji koji su se podvrgli liposukciji sa "siks pekom".

"To je operacija na kojoj doktor osim liposukcije ističe i vaše mišiće, pa sve do tog "siks peka". U pitanju je bodi skulpting u kojoj se između svakog mišića prolazi sa iglom koja isisava masti i samo još više istakne moje mišiće koji od od stomaka nisu mogli da dođu do izražaja", kaže Tin koji je svoje trbušnjake, kao i mnoge srpske starlete, kupio u Turskoj.

Mladić otkriva da je cena operacije pozamašna, ali da je vredelo jer napokon može da se pohvali izvajanim telom posle godina bezuspešnih treninga.

"Jedem puno, ja sam onaj tip Balkanca koji jede hleb sa svime. I sa pastom i sa rižotom. Samo daj ugljenehidrate, ja to ne krijem, hedonist sam i uživam u hrani", priznaje on i objašnjava da to datira od perioda kada je kao mali kratko vreme živeo sa roditeljima koji su ga izgladnjivali i držali zatvorenog, a da su baba i deda posle pokušali da mu nadoknade, pa su ga "tovarili" hranom.

Na operativni zahvat se, kako kaže, odlučio zbog rešenosti da se izbori sa svojim kompleksima.

"Smatram da ljudi treba da reše svoje komplekse, kompleksi u vama bude nezadovoljstvo vi ste nadrndani nesrećni i ljudi treba da rade šta vole i žele, ako želite da se operišete, operišite se, ako želite da se unakazite, unakazite se. Važno je da ste vi srećni", otkriva on svoje jedino pravilo kojim se vodi čitav život.

Tin Mlivić se odlučio na po mnogima radikalan tretman, a mi smo pitali za komentar doktorku Snežanu Miletić za mišljenje o ovakvom i sličnim hirurškim zahtevima.

- U Srbiji je ovo popularna operacija, to je procedura koja se često radi. To je jedna precizna liposukcija i rezultati su jako dobri, recimo da može 10cm da se skine u obimu. Nakon toga se zahteva od pacijenta da vodi zdrav život i da vodi računa o ishrani i vežbanju. Ekstremno gojazne osobe nisu kandidati za liposukciju. Sa druge strane, imamo i proceduru transfera masti. Znači da uzimamo masti sa jednog dela tela i onda možemo da ga prebacimo u lice, grudi, zadnjicu pa čak i u listove - rekla je doktorka Snežana Miletić.

