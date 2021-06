CEO ŽIVOT SAM LAGALA RODITELJE I MOMKE! Izabela pokazala svoje PRAVO LICE, ukućani u ŠOKU nakon njene ispovesti!

Izabela Alijoski je imala potrebu da se otvori i ispriča deo svoje životne priče.

- Kažu da laž ubija, istina još više. Sad pričamo o tome da li je legitimno lagati, ja se fokusiram na život, a ne baš na rijaliti. Ako me pitate za rijaliti, reći ću vam da sam slagala na pitanja da li poznajem neke ljude, rekla sam da ih ne znam. To sam slagala. To sam uradila da bih zaštitila njihovu privatnost jer neki ljudi ne vole da se provlače kroz medije i da budu eksponirani. Nešto krupno da sam slagala, sad ne mogu da se setim - počela je ona i dodala:

foto: Printscreen

- U životu sam slagala i roditelje i momke. Verujem da su sva deca imala to. Bila sam buntovnik i princeza, ali sve da bi ih zaštitila. Da biste lagali u životu potrebno je da budete perfektan lažov. Tu rečenicu koristi jedna osoba koja je bila vrlo bitna u mom životu. Opekla sam se jer sam lagala svuda po malu. Onda se desi da vam se sruči na glavu sve to i jedva sam ostala na nogama. To je period u kom vas neko emotivno unakazi. Želela sam da sam jaka i da se tako pokažem. Stvranost je drugačija i umirala sam jer je neko ispao gad prema meni...- bila je iskrena Izabela nakon čega je počela da plače, dok su je cimeri smirivali.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

