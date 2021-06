ŠA PROGOVORIO O TEŠKOM DETINJSTVU, PORODIČNIM PROBLEMIMA I NEMAŠTINI: Nadica i Đedović ZGROŽENI, poručili mu da se ne BRUKA! VIDEO

Nenad Aleksić Ša je u bolnoj ispovesti istakao da je imao teško detinjstvo i odrastanje.

- Ja stvarno umem da ispadnem kreten. Ja ih volim najviše na svetu i to se nikada neće promeniti. Pele i ja smo živeli sa majkom, bilo nam je teško odrastanje, na tu temu ne bih voleo uopšte da pričam. Ne sviđa mi se to, moj ćale i ja imamo baš drugarski odnos, nije to odnos oca i sina, nego baš ortaci. Više puta sam mu napominjao kad okači nešto ili napiše, da se ne meša, nema potrebe da se roditelji pojavljaju, a ne da se mešaju u neke detalje. Mnogo mi je to sada zamršeno, ne želim da objašnjavam. Sve je moguće u rijalitiju, nisam znao da će mi se život desiti, demantovao sam sebe, ali sam im napomenuo da rijaliti nosi sve i svašta i preklinjao sam ih da se ne mešaju. Kiza (otac) nema kočnicu u nekim stvarima, ne treba da se meša u nešto što je moje - počeo je Ša.

- Težak je život bio, svašta mi se izdešavalo, mnogo nekih detalja koje želim da sačuvam u krugu porodice. Kiza je čovek koji ima dobru dušu, naivan, ali brzoplet - nastavio je reper.

- Izvinjavam se što moram da priđem, on priča kao da mi, roditelji, ne želimo njima da pružimo, to je materijalni deo! Ako smo došli do hleba, ne moramo imati namaz, dužnost nam je da im dajemo hleb i ljubav! Sve gleda kroz materijalnu stvar, sramno - vikala je Nadica.

- Ne smeju da se mešaju i tačka! Ja im se nikada nisam mešao u život! - besneo je Ša.

- Ša, nemoj da ti jedan dan bude žao, ne možeš to da pričaš, biće ti žao, ja ti kažem! Koga boli ku*ac, neka se mešaju, neka su živi i zdravi. Očekuje da podrže klipove drogirane devojke - ubeđivao ga je Đedović.

- Pričaj u svoje ime, evo, meni nemaju prava da se mešaju, ja kažem da nemaju! - nastavljao je Nenad.

- Ti brukaš sebe, a brukaš i njih samim tim - govorio mu je Đedović.

- Hospitalizacija hitno - dobacila je Miljana.

