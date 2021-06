SUZA SUZU STIŽE! Maja ne može da dođe sebi, Janjuš joj JASNO stavio do znanja: Ja ću moju Krunu uvek birati, nju volim NAJVIŠE!

Nakon što je otkrio da je njegova bivša žena podnela tužbu za starateljstvo, Marko Janjušević Janjuš je razgovarao je sa Majom Marinković.

- Majo, ja moju Krunu volim najviše. Ja ću moju Krunu uvek birati i štititi - pričao je Janjuš.

- Ja sam bila baš dobra, ne možeš to da mi radiš, ne mogu bez tebe, nemoj to da mi radiš. Ja neću bez tebe. Nije to ista ljubav, voliš i nju i mene - pričala je Maja kroz suze.

- Ostavljaš me, i ti me ostavljas, svi me ostavljate. Molim te noj to da radis - molila je Maja.

- Devojko nismo dobri jedno za drugo, vidiš valjda.

Kurir.rs/M.M.

