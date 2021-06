NEKA TO REŠE SA KIJOM KOCKAR! Nadica o Jovaninim i Karićevim NAPADIMA na njenu ćerku, urnisala i Ša: On je za ISTORIJU RIJALITIJA!

Nadica Zeljković progovorila je o napadima Jovane misice i Stefana Karića na njenu ćerku Kiju Kockar.

- Još ne mogu da se oporavim od sinoć. Videla sam Kiju, malo se i ubucila, odmah znam da je sve u redu. To mi je najbitnije, da sam je videla, a i zagrlila. Gledala sam je kao člana žirija, sva sam bila onako u šoku - rekla je Nadica.

- Lepi Mića je prilično uvređen bio, danas je negodovao tokom dana, kako to komentarišete? - pitao je Darko.

- Ja sam se našla u nebranom grožđu. On se našao prozvanim još kad mi je Kija rekla u pozivu da nemam prijatelja. On jeste značajnu ulogu odigrao njoj u jedinici, ali izgleda da su odnosi poljuljani njegovim ophođenjem prema meni. Mi smo majka i ćerka, normalno je da moja ćerka reaguje na nekoga zbog mene. Sigurno je nešto vezano za mene, ne nešto za rijaliti. To će da objasni Kija Kockar. On je rekao da ne želi više da brani tuđe brakove, koji ne vrede ni k. On priča kako je Kija poletela, kako se umislila da je zvezda... Jasno je da je Kija bila nepoznata, a da je sada poznato. Ako poletiš visoko gde ti nije mesto, ti padaš. Ako joj je tamo mesto, neka leti. Možda on misli da joj nije mesto. Njoj kvalitete niko ne može da oduzme - govorila je Nadica.

- Pretnja Stefana Karića da će izneti nešto, da Vi i Vaša majka nećete moći da izađete na ulicu? - pitao je Darko.

- Cile... Njega Kija zove Cile. Oni se znaju od pre, ja sam ga upoznala u tom stanu što je Kija uzela, to je od njegovog druga. Ja sam mu rekla da slobodno kaže, on kaže da neće, da to stoji u arhivi... Neka to reši sa Kijom Kockar. Ne razumem čemu to, rekla sam i Mići. Kao da im je ubila celu familiju ili pokrala ih... Meni je to smešno. Ja sam spremna da budem na stubu srama, i ja i moja majka. To je sve zbog kritika na račun Jovane. Ona mi se unosila u lice, sto puta slagala... Nije trebalo da morališe, a da ima taj matine na kraju... Ja nisam iz 17. veka, ali ne možeš da kažeš da bi se sramotila da imaš mene kao baku, kad treba da se suočiš sa šamarom realnosti kada izađeš. Meni je žao Jovane što je tako prošla kroz rijaliti. Ušla je čista, neka velika ljubav. Mogla je da nastavi bez avantura i laganja. Nju je taj laž pojela. Osuđivala ljude, pričala da ne bi radila neke stvari, na kraju je sve radila. Ona mi je na to odgovorila i na Kiju, kao šteta što nisu bile kamere za Kiju i Filipa, ja sam rekla pa to nije i za kamere, nego za intimu. Ja ne morališem mnogo, oni su mladi, ali nemoj mene da ponižavaš, da me ne bi htela kao baku, a onda radiš tako neke stvari - istakla je Nadica.

- Vama neiscrpna tema, Nenad Aleksić Ša? - nastavio je Darko.

- Ja ne znam, ja sam hiljadu puta pokušala da doprem do njega. Tako se unakalio. Šašavi Ša, platiŠa, štediŠa, štediŠa bez keŠa, olakŠan... Neka mu je Bog u pomoć! Čovek se razveo zbog devojke, ona ga je ostavila, i on je nagradi... To je za istoriju rijalitija. Ja taj odnos prema novcu ne mogu da sklopim u glavi. On se malo umorio, nije se oznojio za taj novac. Osigurao ju je ovim novcem, osigurao da ona njega čeka. Ako prođe te A, B, C varijante, neko je rekao da je uličarka, normalno da će da ga sačeka. Kako će posle da završe, neka im je Bog u pomoć. Volela bih da svi budu zdravi. Ali odvratno mi je ono kako je uradio sa roditeljima... Priča da je bolje da mu roditelji zatvore usta, da je bolje da on ne progovori. Šta bi bilo da Kija to meni kaže? To me je više pogodilo nego ovo drugo - dodala je Kijina majka.

