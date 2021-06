BRAVO SINE! Ša se pokajao zbog javne PRELJUBE, a sada se oglasio njegov OTAC: Duša me BOLI, mnogo mu je žao što je POVREDIO IVANU!

Nenad Aleksić Ša završio je u suzama i priznao da je o Ivani loše govorio da bi se, kako kaže, "oprao" od svojih (ne)dela, a da zapravo nijednu zamerku nema kada je o njoj reč, niti o njihovom zajedničkom životu.

On je kroz suze istakao koliko mu je teško što ju je povredio, te da nema hrabrosti da se sa njom suoči, a takođe izrazio je bojazan zbog toga što će, posle svega što je uradio, morati da izađe na oči porodici, prijateljima.

Zoran Aleksić, reperov otac, nije krio koliko mu je teško pala sinoćna sinovljeva ispovest.

foto: Printscreen/Zadruga

- Gledao sam i duša me boli koliko se kida. Nenad je jedna dobra i plemenita duša i videli ste sinoć koliko mu je žao što je povredio Ivanu. To što se porodice tiče, ne možemo dugo da se ljutimo, on je naše dete, brat, stric i mi ga volimo. Niko bezgrešan nije, ta greška ga je emotivno slomila, ali tu smo mi i pravi prijatelji da ne dopustimo da klone - istakao je Zoran i dodao:

- Za ono sinoć - bravo sine, to je pravi Nenad! Kada bude zagrlio Vuka i Lazara, koji ga obožavaju, znaće da nije sam.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:09 KIJA ISPUNILA MAMINE ZAHTEVE! Nadica je tražila od ćerke da uradi OVO, a KOCKAREVA se odmah pohvalila: Bako, srećan rođendan!