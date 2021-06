FILIP CAR REŠIO DA SE BORI ZA MINU VRBAŠKI! Zadrugar tražio NAGRADU koja će mu pomoći u nameri da je OSVOJI, spomenuo i Sanju!

Filip Car otvorio je dušu kod Drveta mudrosti i zamolio ga za pomoć da bi dokazao emocije prema Mini Vrbaški.

- Šta ima novo kod tebe? Čuo sam da želiš nešto da mi ispričaš - rzapočelo je drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da juče sam rekao da bih voleo. Kad god krenem sa nekom devojkom, nameće se za neku drugu. Sad sam ustao i rekao ono što su oni pričali da je volim, da je to tako. Voleo bih da dobijem neki zadatak. Danas je 25. pre 8 meseci je bila svadba ako se ne varam, pošto je ona ljuta, brzo će da se odljuti, mogli li neki zadatak sa njom? - upito je Filip.

- Filipe, ajde iskreno. Kakva su tvoja osećanja, jel ovo radiš iz inata? - pitalo je drvo.

- Ne radim. Želim samo ostatak boravka da provedem što lepše i što mirnije. Moje ponašanje prema Mini bilo je katastrofa, želim da ispravim to ponašanje - objašnjavao je Car.

- Zanima me šta osećaš, a ne šta drugi misle - reklo je drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

Ja osećam da je volim i što se tiče kuće da imam emocije samo prema njoj - odgovorio je on.

- Znači ti voliš Minu. Šta želiš da drvo uradi sad za tebe? - upitalo je drvo.

- Ako meže neki zadatak pa da dobijem nagradu sa njom, pa da vidim da li bi išla sa mnom. Možda je Rajsko ostrvo glupo, znam da su pričali da je pre bilo kino. Ti si mudriji, bolje reci ti zadatak pa da vidimo neku nagradu. Pričala je da neće da se pomiri sa mnom, ovih dana kad sam bio sa Sanjom, da vidimo jel bi išla sa mnom ako dobijem - rekao je Car.

- Treba da znaš da se i bez zadatka treba potruditi oko Mine ako želiš da budeš sa njom - posavetovalo je drvo.

- Znam. Mislim da bi nas zadatak zbližio, a i dosadno mi je. Napravio sam 1000 gluposti iz dosade, pa da usmerim energiju i da se zanimam oko nečega - pričao je Car.

- Filipe, šta se dešava sa Sanjom? - bilo je sledeće pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Videli smo klip juče sa Matorom, ostaje u diskoteci dok je njen bivši partner, pa dolazi posle sat vremena. Ona meni ne veruje, nema poverenja. Rekao sam da ne treba ni da ulazimo, da će svi osuditi to. Naviklo se ovde da sam loš i da moje emosije nisu iskrene. Svaki moj odnos osuđen je na propast, pretvori se u lakrdiju. Celu noć sam je ganjao, rekao je da volim Minu, ostala je juče i rekla i juče sam potvrdio da je to tako, nisam ironičan. Završio sam sa njom i to je to - rekao je Filip.

-I nakon toga ti je plan da se pomiriš sa Minom - upitalo je drvo.

- Da dokažem Mini da mogu imati drugačije ponašanje. Kad sam raskinuo probao sam druge odnose i ona je isto nije uspela. Ako odabere nešto drugo razumeću. Baviću se samo time da mi oprosti i da vidi da joj ne želim zlo. Molim te ak mogu neki kreativan zadtak, to bi mi pomoglo u mojim namerama - pričao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Razmisliću, u kakvom zadatku vidiš sebe i kakav zadatak po tebi pokazuje ljubav prema Mini? - pitalo je drvo.

- Uvek se nametalo da nisam ništa lepo napravio, pa eto ne znam šta da pokušam lepo da napravim. Nisam se nešto specijalno trudio, ali eto da pokažem da sam se preko tebe trudio - rekao je Filip.

- Ovako, ja ću osmisliti zadatak, ali od ovog trenutka moram videti da je tebi zaista stalo do toga kao što kažeš. Potrudi se i počni odmah sa malim znacima pažnje - reklo mu je drvo.

- Može drvo, hvala ti puno. Znam da ćeš smisliti nešto kreativno. Hvala ti puno - zahvalio se on.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:15 JOVAN MEMEDOVIĆ SE SNIMAO U AUTOMOBILU, A SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Voditelj napravio prekršaj u saobraćaju, a evo i koji!