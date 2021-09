ONA JE PRVA IZBAČENA IZ RIJALITIJA: Obećala je da će otkriti sve o aferi s Novakom Đokovićem, a sad stiže ŠOK vest (FOTO)

Natalija Šćekić izbačena je iz karantina i neće ući u rijaliti program "Zadruga 5".

Naime, iako je bila na lekarskom pregledu, kako je starleta sama napisala na svom Instagram profilu, ona neće biti deo rijaliti programa iz zdravstvenih razloga.

- Zbog mog zdravstvenog stanja se za trenutno nećemo družiti u "Zadruzi 5". Jako sam iscrpljena i pod velikim stresom. Podrška za zadrugare - napisala je natalija na pomenutoj društvenoj mreži.

Inače, Šćekićeva je poznata po tome što su je strani mediji povezivali sa najboljim teniserom na svetu Novakom Đokovićem.

foto: Pritncreen

U martu ove godine naš najbolji teniser Novak Đoković došao u neprijatnu situaciju kada je izvesna Natalija Šćekić u intervjuu za "Svet" rekla da su njeni menandžeri i njihovi saradnici tražili da provede određeno vreme sa Novakom Đokovićem i da će za to dobiti novac.

- Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smejem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim - otkrila je Natalija.

Ona je napomenula da se samo okrenula i otišla jer kako kaže „Novak to ne zaslužuje“.

- Ponuda je bila od 50 do 60 hiljada evra i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu – rekla je Natalija.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

02:02 Sale Luks dobio suvenir: Deniz mu u WC skinula gaćice