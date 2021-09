RODITELJI SU ME SE ODREKLI, MALTRETIRALI SU ME, ZATRUDNELA SAM DOK SAM BILA MALOLETNA Potresna ispovest Viki, otvorila dušu

Viktorija Mitrović otvorila je dušu Stefanu Kariću dok su ležali u spavaćoj sobi.

Ona je ispričala cimeru najbolnije teme iz života, a Karić je ostao nem nakon njene potresne ispovesti.

foto: Printscreen

- Sa majčine strane imam brata i sestru, ali sa njima ne pričam, mama i tata su me se odrekli kad sam bila mala, pa sam živela sa babom i dedom neko vreme. Kasnije sam otišla kod oca i tamo sam trebalo je da završim srednju školu, on se oženio dobio dete i želeo je da preko dobije posao. Dobio je starateljstvo i ja nisam želela da idem sa njim preko jer me je ona maltretirala, nije se lepo ponašala, a on je nju stalno branio. Tako da sam ostala da bih imala slobodu. Bacila sam 40 godina starateljstva svoje babe i deke, zbog ćaleta ali nisam namerno, nego mi se ukazala prilika da budem sa ocem. Bila sam maloletna, ispalo je da sam htela da ostanem sa dečkom i da zato neću da idem sa njima i na kraju jesam bila sa njim malo. Nisam mogla da se vratim kod babe i dede jer sam im na neki način zabola nož u leđa - govorila je Viktorija.

- Taj dečko ti je napravio dete? - pitao je Karić.

foto: Printscreen

- Da, zato sam morala da se udam jer sam bila maloletna! Morali smo da potpišemo to i sa njim sam otišla preko, a kad sam se vratila počeo je da se švaleriše i eto.

- Sad si dobra sa babom i dedom? - pitao je Karić.

- Moje dete je kod njih, da u dobrim smo odnosima. Kad sam rodila dete tad se i popravio odnos - odgovorila je Mitrovićeva.

Kurir.rs/I.B.

