BOLNA ISPOVEST SVASTIKE VIKI! Ćerku je rodila sa 16 i ne podnosi muškarce: Ja posle odnosa mrzim sebe, pljujem i UJEDAM! (VIDEO)

Mia Jovanović je jedna od zadrugarki koja dobro poznaje Viktoriju Mitrović, pa kada je došao red na nju da nominuje otvoreno je pričala šta zna o njoj. Viktorija je tada sa svima podelila svoju stranu priče.

Viktorija ima 20 godina, a njena ćerka 4, te je moge začudila ta informacija da je Mitrovićeva rodila dete sa samo 16 godina.

"Što se Viki tiče, iznenadila sam se kad sam čula da ima 20 godina, šokirala sam se kad sam čula i da ima ćerku od 4 godina, ona je sad napustila njenu ćerku, majka je majka, treba da joj se posveti. Ne mogu baš da shvatim to što radi van, gledala sam njene snimke. Svako ima prošlost, meni se ne dopadaju njeni postupci, ne sviđaju mi se njeni stavovi. Možda je malo previše iskrena, ali mora da postoji neka mera i granica. Ja sam kod nje bila na 15 minuta, ali sam gledala snimke i videla šta su joj sve radili", rekla je Mia.

"Za mene je najbolje što sam to dete rodila. A to što su meni radili, verovatno su radili i tvoji prijatelji, a sigurno i ti", rekla je Viktorija.

"Ja kažnjavam muškarce, postoji razlog. Ne volim vas, ne volim ceo muški rod. Imala sam veliki problem sa muškarcem, izdešavalo mi se svašta nešto. Generalno mrzim sve muškarce, zato se tako ponašam. Kažnjavam sebe zbog muškaraca. Mogu da nađem nekog i da se zaljubim i da se preudam, sve ja to mogu, mogu da radim drugi posao, znam sve... Ali generalno mrzim muški rod, ne podnosim, što se tiče s*ksa i kombinacija. Želja je tog trenutka, ali ja kada završim odnos, setim se, počnem da pljujem i da ujedam. Imam averziju prema muškom rodu... To je posledica, prosto je tako. Ali u trenutku, normalno, živ sam čovek, imam želju za odnosom, emocijom. Možda se sve promeni kad mi rana zaraste, ali to je to", rekla je Viki.

"Gospod Bog zna zašto je to tako. Ona je meni skroz kul kao osoba. Ja lepo kažem da nije ona baš takva kao što priča", zaključila je Aleksandra.

