HTELA DA SKOČI SA TERASE, POP JOJ NUDIO PARE DA POVUČE TUŽBU: Viki iznela HOROR detalje silovanja! U priču umešana i njegova žena

Viktorija Mitrović imala je bolnu ispovest u rijalitiju o svešteniku koji ju je silovao kada je imala samo 13 godina.

Ona je rešila da iznese još potresnih detalja tog događaja.

- Lakše mi je i u kući. Niko nije svestan šta se napolju dešava. U kući mi je lakše, ne moram da strepim da li će se to čuti. Komentarisala sam postupke, zašto ne ulazim u veze. Nepoverljiva sam i to je to - rekla je Viktorija.

foto: Printscreen

- Za dedu mislim da je prebacio kanal. Oni sve to znaju, mada je bilo čudno što sam iznela javno. Rekla sam kad budem ulazila da ću gledati za dete, jer to su osdue, ne gledaju svi isto. Pojedini su govorili da dok se to ne dokaže da nisu ni na čijoj strani, jer je sveštenik. Kad je dobio presudu ja sam otišla, svesni su da nije mogao da ode na osnovu jedne moje reči. Ja sam dete bez roditelja, da me nisu prihvatili baba i deda, završila bih u domu. Imaš strah da li će ti neko verovati ili ne - rekla je Viktorija.

- Koje emocije se javljaju kad pomisliš na detinstvo? - pitao je voditelj.

- Jedino mi se javlja period kad je deda radio u Slovačkoj, kad smo čekale paketić za Novu Godnu, a baba je mesila pitu. To je sve sa babom i dedom i tetkom. Škola, taj neki period, do tad je bilo normalno. Promenilo se zato što je taj problem vukao drugi problem. Ja sam posle toga, šest godina, uspela i da se udam i porodim i razvedem, budem sa ocem i vratim se - rekla je.

foto: Printscreen

- Sigurno imam i veće traume. Imala sam ja neku vezu, imala sam izlive da mi dođe sa skočim sa terase. Sad nemam partnere, pa ne može da mi se desi. Znam ako me povredi osoba, čemu to vodi. Ne želim sebe da dovodim u situaciju da budem povređena. Uvek mi je bilo bolje šta god da imao, zaustavi se, da budemo drugari. To je ono što sam pričala za Janjuša, krivo mi je što se nije poneo prijateljski - govorila je Mitrovićeva.

Viktorija je otkrila da li viđa porodicu sveštenika koji je silovao.

foto: Printscreen

- Viđam njegovu ženu u porodici. Niti se javljam, niti spuštam glavu. U par navrata se vidi da ona spušta glavu. Ne opravdavam to, ako neko nije znao kakva je osoba koja radi sa ljudima. Ona je živela preko, ili je naslutila ili se sklanjala. Možda je jednim delom i ona kriva. S obzirom da ima toliko dece, ne može preko noći da postane tako. Ja znam ko je krivac. Kad neko pacijent ne umre prirodno, normalno da će bolnica da se pita šta je doktor radio. Nije to čovek sa ulice i pijanica, iza njega stoji Crkva kao institucija. Ne kažem da su svi takvi. Ovo je bilo selo - nastavila je Viktorija.

- Otišao je u zatvor. Osim što je drugog dana dolazio da nudi primirje, da povučemo tužbu, nudio je novac. Nisu se njegovi izvinjavali. Samo ne bih želela da ga vidim ikada u životu. Mislim na drugu stranu. Dug vremenski period radim - rekla je ona.

Kurir.rs/K.Đ.

