MEŠTANI SELA VIDELI SVEŠTENIKA KOJI JE SILOVAO VIKTORIJU: Vratio se iz zatvora, a evo šta je radio! Jedna komšinica surovo OPLELA

Učesnica pete sezone rijalitija Viktorija Mitrović je pred milionskim auditorijumom odlučila je da podeli detalje potresne priče koja ju je obeležila za ceo život.

Ona je smogla snage da prizna da je zapravo ona devojčica koju je sa samo 12 godina silovao sveštenik u dvorištu crkve u selu u blizini Kovina - Pločica. Meštani ovog sela otkrili su da se sveštenik vratio u selo, navodeći da je baš 21. septembra izašao iz zatvora.

- Vratio se! Video sam ga danas, bio je do pošte, tu pored crkve i do prodavnice, šetao je po selu - rekao je jedan meštanin.

- Gde su vas baš danas poslali, malopre su mi rekli da je baš danas izašao iz zatvora, nikad manje selo, nikad veća sr*nja - rekla je prodavačica koja nije bila na strani Viktorije, pa dodala:

- Bolje se raspitajte čime se ona bavi sada.

Podsetimo, Viktorija je iznela još detalja svog privatnog života.

- Policija je krenula, mene su odveli na ginekološki pregled. Nije moglo da se zaključi silovanje jer je pršao vremenski period. Bili su psiholozi, psihihatri, izjave policije. Niko nije video taj čin. To je u dvorištu crkve, tu ne mogu da ulaze žene. Nakon toga me je uhodio neki vremenski period. U školi je bila veronaoka, ja sma bežala sa časova. Idem iz škole, on pijan ide kolima, zaustavlja me. To je taj period kad sam bežala iz škole. Uplakana sam ušla u kuću. Sama sam prikrivala zločin. Samim tim što nisam odlazila u ckrvu bilo im je sumnjivo - pričala je ona u rijalitiju.

