ŠOK PRIZNANJE SANJE STANKOVIĆ! Matora je htela da me POLOMI, UBIJE, zapenila od BESA: Sve sam u stanju da uradim, boli me K****!

Sanja Stanković po dolasku iz Pariza otkrila nam je da je tik pre ulaska u "Zadrugu 5“ Jovana Tomić Matora napravila karambol, pretila joj i ucenjivala je, a sve zbog telefonskog računa koji se vodi na njeno ime, a koristiga Sanja.

Čitavoj situaciji posredovao je Stankovićkin prijatelj koji je pokušavao da smiri strasti bivših partnerki koje umalo nisu prerasle u fizički obračun. Matora je uporno tražila Sanji listing na šta Sanja nije obraćala pažnju, što je Matoru dodatno iznerviralo, pa je u jednom trenutku zapenila i obrušila se po bivšoj pretnjama i ucenama.

foto: Printscreen/Instagram

Sanja Stanković prepričava njihovo poslednje viđenje pred Matorin ulazak u "Zadrugu 5".

- Naš poslednji kontakt je bio preko mog druga, moj telefon se vodi na njeno ime, tu je ispao karambol, ona me ucenjivala, pretila da će izvući listing, rekla da će da me polomi: "Sve sam u stanju da uradim, boli me ku*ac“. Rekla sam joj slobodno, ja ništa ne krijem, na kraju se sve završilo dobro, ušla je u rijaliti i rekle smo neka ostane tako kako je. Sada je sve suvišno što bi rekla o njoj i njenom ponovnom ulasku u „Zadrugu", čujem da je priznala da pravi mnoge frke da privuče pažnju osobe do koje joj je stalo, nekad sam to bila ja, sad, iskreno, ne znam ko je i ne zanima me.

Da li tebe možemo očekivati u novoj sezoni "Zadruge 5"?

- Rijaliti je super lova, ko može da izdrži sve to tamo. Trenutno ne postoji novac za koji bi ušla. Da se razumemo, meni je novac jako bitan u životu, ali novac ne može da kupi mir, a meni mir trenutno najviše godi, prija i treba.

Sudeći prema tvom izgledu, zaljubljena si do ušiju?

- Da, piše mi na čelu, još je sveže sve, mesec i po dana smo zajedno, s dečkom sam bila u Parizu, nedavno smo se vratili, već duže vreme on meni piše i muva me, nije mi se svideo na prvu, ali eto bio je uporan, prvenstveno me poštuje, vidi se da je dobar čovek, on ima decu, mene je kupilo to kako se on ophodi prema svojoj deci, videćemo u kom pravcu će to voditi. Volela bih da se ostvarim kao majka, mi već radimo na deci, pa ako se desi, tim još bolje.

Ko je misteriozni čovek zbog koga si zaboravila na žene?

- Što manje ljudi zna o mom životu, ja ću biti srećnija, on ne želi da bude deo javnog života, obećala sam mu da ga neću petljati u moj posao i sve što je deo njega. Drugarica nas je upoznala, bili su prisutni i moja mama, njegova deca. Zapravo sadašnjeg dečka sam upoznala pre četiri godine, kad sam još bila u vezi sa Matorom, nisam ga uopšte gledala na taj način, a sad mi kaže: „Tad kad sam te video, znao sam da ćeš kad-tad biti moja“.

foto: Damir Dervišagić

Pratiš li "Zadrugu 5"? Kako gledaš sad na stare simpatije Filipa i Frana?

- Nisam puno ispratila, previše ih je, dosta je novajlija, majka gleda redovno i stalno je u strahu hoću li ja ponovo ući, mislim da ne bi izdržala ponovo sve sa mnom da prolazi. Filip i Fran, ha-ha, mislite moja ružna prošlost. Nisu se baš uklopili, novajlije su uzele primat koliko mogu da primetim, Car se tu i tamo pokaže, zagalami, Frana nema apsolutno nigde.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako gledaš na raskid Rialde i Kenana, ko je tu izvukao deblji kraj?

Gotivila sam oboje, i dalje je tako, kad smo izašli, družila sam se više s Rialdom, uvek je Rialda izvlačila deblji kraj u njihovoj vezi i unutra i van, i tako je i ostalo. Ljudi su više podržavali Kenana jer se ona više borila, bila je glasnija, svađala se, a on se uvek povlačio. Na mom rođendanu je proteklo sve u najboljem redu, bili su zajedno, bili su veseli, đuskali su, ništa nije moglo nagovestiti raskid, mislim da su svi bili iznenađeni, niko to od njih nije očekivao.

foto: Sonja Spasić

Koga bi izdvojila od novih-starih zadrugara i ko ti je privukao pažnju na prvu?

- Ovako, Viktorija je, makoliko se trudila da bude visoko kotirana, prema mom mišljenju, niskobudžetna Tara Simov. Stanija je, ma šta god ko rekao za nju, možda najbolji rijaliti-igrač dosad generalno. Stalno je čačkaju, ali ona se dobro drži, proračunata je, sve to fino, na kraju, iskoristi na najbolji način. Dalila i Dejan su uvek bili smešni, oni su dovedeni tu da iz novajlija izvuku ono najgore, čula sam čak i da su me pominjali, ne oni nego neki Luks, koji se bavi eskort-damama, njega prvi put vidim u životu, a on je mene mogao gledati samo u rijalitiju.

Šta misliš o ulasku tvoje velike prijateljice Aleksandre Subotić?

Ja nju baš podržavam, sad joj je rođendan krajem meseca, pa ću joj poslati poklon. Iskreno, ja sam nju savetovala da joj to ne treba u životu. Ima divnu decu i muža, ali ona je odlučila, a na meni je bilo samo da je podržim u tom slučaju. Jedva čekam zapravo da izađe jer mi fali i nedostaju mi naši izlasci.

foto: Kurir/Ana Denda

Maja bila sa Carempre "Zadruge 4"

Na početku „Zadruge 4“ spekulisalo se o devojci M, koja je bila sa Filipom Carem. Svi su mislili da se radi o Milici Kemez ili Misici. Sanja otkriva da se zapravo radilo o Maji Marinković.

- Sa Majom nisam u kontaktu. Ne možeš da mi budeš prijatelj i da me lažeš. Maja je s mog rođendana otišla da se vidi s Filipom Carem. Mene ljudi gube na sitnice, krupne stvari mogu i da oprostim, ali sitnice ne. Kad sam bila u emisiji "Narod pita", rekla sam da će između njih biti karambol jer su oboje impulsivni. Svi znamo kakav je Car bio sa Minom, kakva je Maja bila sa Janjušem, oni vole takve odnose. Bila je priča da je Filip bio s nekom devojkom pre "Zadruge 4", ja sam ubeđena da je to bila Maja, svi su mislili da je Milica ili Misica jer je bila na M.

Maju tada niko nije komentarisao, ali ona je ta devojka s kojom je Car bio pre rijalitija.

foto: Printscreen

Jedva čekam okršaj između Kristijana i Mensura

Jedan od parova koji je još uvek u vezi nakon rijalitija su Kristijan Golubović i Kristina Spalević.

Mnogi su mislili da je to kratkog veka, ali su ih oni demantovali. Spekuliše se da ih produkcija čuva i da će ih ubaciti na imanje u Šimanovcima u nekom trenutku. Sanja se u tom slučaju raduje duelu Kristijana i Mensura. - Meni su Kristina i Kristijan bili katastrofa unutra, nisu mi delovati kao par, iskreno se nadam da je promenio ponašanje prema njoj. Oni óe verovatno ući kad Stanija izađe.

Ako Kristijan uđe, biće karambol sa Mensurom, to jedva čekam da vidim.

foto: ATA Images

Miljani preko potrebna psihička pomoć

Kao bomba je odjeknula vest da je Miljana Kulić diskvalifikovana iz "Zadruge 5" nakon što je pokušala da zapali Rajski vrt. Od samog ulaska Miljana je pokazala nezadovoljstvo prisustvom, ali se niko nije nadao ovom ishodu.

Što se tiče Miljane, prodikcija je imala stvarno puno razumevanja za njene ispade i puno su joj tolerisali, znam koliko su joj činili za majku Mariju za sina Željka, prevršila je svaku meru, ovi što je uradila i dovela svoj i živote drugih u pitanje je pokazala da joj stvarno treba psihička pomoć. Ja sam nju dobila na sudu, čekam samo novac, meni je bitno bilo da Miljana laže i da se to dokazalo, novac je manje bitan jer ću svakako, čim ga dobijem, uplatiti sve u humanitarne svrhe.

foto: Printscreen

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf