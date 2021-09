FRAKTURA KARLICE, KRVARENJE, SLOMLJEN NOS I REBRA: Irma Serjanić ima traume iz prošlosti, preživela je AGONIJU sa BIVŠIM!

Irma Serjanić, rijaliti učesnica, krije od svih svoju tužnu životnu priču.

Dok je jeziva priča Viktorije Mitrović glavna tema u Beloj kući, Irma je rekla da će jednom i ona svoju ispovest ispričati, kada bude bila spremna na to.

Međutim, Serjanićeva je tokom svog boravka u "Parovima" u emisiji "Parograf" podelila svoju tragičnu priču sa takmičarima i gledaocima, te je govorila o bivšem dečku i brutalnom zlostavljanju kroz koje je prošla:

- To je nešto o čemu ne volim da pričam, ali ipak sam smogla snage. Bivši dečko mi je slomio nos, rebra, tukao me je u snu jer je sanjao da ga varam, držao me je zarobljenu u sobi, čupao mi je kosu, vukao me po podu. Nisam smela da se čujem sa mamom i tatom - priznala je Irma kroz suze i dodala:

- Još uvek ne mogu da isteram pravdu i to me ubija. Borim se sa traumama, želim da krenem napred, ali ne mogu. Želim da završi u zatvoru. Čak je izmislio da sam spavala sa njegovim ocem.

Ona je gostovala i u Jutarnjem programu te je govorila o svojoj traumi:

- Njegov otac mi je dugovao novac. On me je udarao u glavu pred njegovim ocem. Uspela sam da pobegnem tada. Ja sam ga nažalost zavolela, bila sam klinka bez samopouzdanja. Bio mi je pre toga prijatelj dve godine. Sve mi se obilo na nos. Udario me je kada mi je doveo najbolju drugaricu sa kojom me je prevario, udario me je kolenom u nos i zaključao me je da krvarim. To je devojka sa kojom sam odrasla, ona je samo otišla. Niko mi nije pomogao. Nisam smela da zovem roditleje. Oteo mi je dokumenta, pasoše, pretio je njegovoj majci da će je ubiti. Budio me je svaku noć sa udarcima u glavu rebra, stomak. Pesnicama me je udarao dok spavam. Polomio mi je rebra, nos, svašta nešto, nisam kosu imala. Sanjao je da ga varam pa me je tukao. On se ložio na to, to mu je prijalo, silovao me je, psihopata, ozbiljan psihopata. Niko nije znao. Majka je pokušala da otme od njega, bili su skandali. Pisala sam dnevnik reči svojoj mami, jer nismo imale kontakt. Onda mi je on našao dnevnik, krila sam ga, i prebio me je jer to su dokazi. Udario me je nogom, onda me šutirao na podu. Tada sam ga htela ubiti, ali kad sam mogla pobegao je. Imala sam 49 kilograma. Kad sam uspela da pobegnem, provalili su stanari da ima nekog, da se čudno dešava nešto, pala sam u nesvest, ne znam kako sam došla kući, znam da sam samo stigla kući, ne znam kako - pričala je Irma u jutarnjem programu.

Tokom svog učešća u "Parovima" Irma je imala i brutalne sukobe sa Ivanom Marinkovićem, bivšim dečkom Miljane Kulić, sa kojim ima sina Željka, ali i sa Dariom Šogorovićem, koji ju je šutnuo u međunožje prilikom svađe, te je imala frakturu karlice.

- Ja ću sada da ga tužim za udarac koji mi je naneo. Tužim ga za duševnu bol. Kada me je šutnuo u vaginu, pala sam i imala frakturu karlice, imala sam nesnosne bolove i krvarila sam 20 dana zbog njega. Samo sam ćutala i jela se - rekla je Irma tada.

Ivana Marinkovića je takođe u sukobu, optužila za pokušaj silovanja. Rekla je kako je hteo da je strpa u tajnu sobu, ali ona je uspela da se otrgne i pobegne.

