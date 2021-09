SKIDALA SE ZA 400 DINARA, MAĆEHA JE MALTRETIRALA, UNIŠTENO JE DETE: Komšije Viki Mitrović razvezale jezik o njenom BOLNOM životu!

Učesnica "Zadruge 5" Viktorija Mitrović potresla je javnost ispovešću u kojoj je navela da ju je sveštenik silovao kada je imala 12 godina.

Viktorija je smogla snage da prizna da je zapravo ona devojčica koju je sa samo 12 godina silovao svetenik u dvorištu crkve u selu u blizini Kovina - Pločica.

Njene komšije otkrili su da se sveštenik vratio u selo, navodeći da je baš 21. septembra izašao iz zatvora.

foto: Printscreen

- Ona je uništeno dete bukvalno. Roditelji su je se odrekli kad je bila mala, maćeha je maltretirala nakon što je počela da živi sa ocem. Teška je njena sudbina, ne bih to poželela ni najgorem neprijatelju - rekla je jedna komšinica.

- Ma ona se skidala za 400 dinara, prodaje svoje golišave slike i tako zarađuje - dodao je jedan komšija.

- Ne znam šta da vam kažem, besna sam što je taj čovek uopšte izašao iz zatvora. Uništio joj je život, trebalo je da ostane iza rešetaka tauvek - monstrum jedan. On je hodajuća opasnost - rekla je prolaznica vidno uznemirena.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Viktorijina ispovest potresla je celu Srbiju.

- Ja znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre 6 godina, otprilike. Sa 12 godina sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa - otkrila je Viktorija.

- Ja sam tada bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave, mene to sve podseća na ono što sam preživela. Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve - dodala je.

foto: Aleksandar Jovanović, screenshot

- Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12 - opisala je Viktorija, pa nastavila:

- On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu.

Viktorija je istakla i da joj je sveštenik pretio da nikome ne govori o svemu što se dogodilo.

