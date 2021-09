OTAC MI JE SAMO SPONZOR, GLEDALA SAM GA SA LJUBAVNICOM! Mia nakon BOLNOG priznanja o silovanju progovrila o porodici! (VIDEO)

Nakon saznanja koje je Mia Jovanović iznela o teškom detinjstvu i silovanju kroz koje je prošla sa samo dvanaest godina. Ukućani su komentarisali njeno izlaganje.

- Imamo odgovornost svi mi. Propusti se dese to je normalno - rekao je Mića.

- Moraš da se brineš o detetu. Nije mi jasno kako majka nije primetila dve godine. Moja mama je sve primećivala. Drugačije je odrastanje u različitim sredinama - rekla je Sanj

- Ćuti, videćemo šta će o tebi isplivati - rekao je Miki.

- Ja sam bila u punom autobusu. Bila sam stavljena pored suvozača. On je seo pored mene i stavio mi je ruku, nisam znala ni šta da kažem. Imala sam dvanaest godina. Zaspala sam kasnije, nisam znala šta da radim - rekla je Vanja R.

- Tema je koju traumu nosi. Njeni roditelji su ugledni ljudi. Zamisli da ti dodje dete i kaže da te neko udario. Pa ja bih otišao na robiju trideset godina. Ko zna što je ona ogorčena - rekao je Janjuš

- Jedno se desilo, a drugo je njen odnos sa roditeljima. Mi smo sa dvadeset prošli sito i rešeto i sada smo u rijalitiju - ubacio se Car.

- Mija i ja se poznajemo, ona je došla kod mene u stan. Ja sam došao na Pink za razgovor, ona je pošla sa mnom i potpisala ugovor. Trebala je da ide za Milano, a ona ušla u rijaliti - rekao je Krle.

- Svako dete je imalo propust kod roditelja dok smo ovde. Meni je krivo što ona nije na studijama. Ona je mogla da bude u Milanu sada, ima studio, medicina. Ona nije klošarka, ima obrazovanje i stav - rekao je vidno uzbuđen Miki.

- Da li si živela sa roditeljima sve vreme ili gde si bila - pitala je Sandra Miju.

- Ja živim sa njima, ali preko leta uvek putujem - odgovorila je Mia.

- Pustite ove priče. Car zapeo. Meni nije dobro, Milane znaš ko je moj kroz ovo prošao - skočila je Matora.

- Što se tiče mojih roditelja. Ja imam ogorčenost prema njima. Oni za mene nisu roditelji. Mi smo u svađi. Moj otac je moj spoznor. Ja nemam emociju prema njima, davno su ugašene. Moja porodica je mala. Moj otac je moj sponzor zato što kada smo bile male sestra i ja smo išle sa njim na bazen sa njegovom ljubavnicom. Moja majka za to nije znala. Ja sam svojoj majci rekla za to. On je mene kupovao sa mnogim stvarima. Kupovao mi je sve i svašta. Ta žena je bila bogata, imali su s*ks u apartmanima dok se mi kupamo na bazenu. Ja sam svojoj majci to rekla - rekla je Mia.

Kurir.rs/I.B.

