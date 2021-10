NE ŽELIM NIKOG DA DRŽIM NA LANCU: Dalila priznala da se ČUDNE STVARI dešavaju sa Dejanom, nekad bio povučen, a sad PRIČA LI PRIČA!

Dalila Dragojević je imala sukob sa svojim suprugom Dejanom Dragojevićem zbog njegove prisnosti sa Sandrom Čaprić i komunikacije sa Stanijom Dobrojević.

Dejan se takođe naljutio na to što previše vremena provodi sa Filipom Carem. Drvo mudrosti pozvao je Dalilu u Rajski vrt, kako bi sa njom popričalo o problemima u njenom braku.

"Kad sam se vratila u kuću, Stanija me je pitala da li je bilo hipotetičkih pitanja za Dejana i nju, rekla mi je da je ona imala. Objasnila mi je situaciju da je on počeo da se šali sa njom, ja to nisam znala, ali prihvatila sam to. Posle kad sam razgovarala sa njim, on mi je dodao da ga je Čaprićka ćušnula. Ona je rekla da bi Dejana odabrala za brak, što ne priča tako o Filipu, kad je u vezi sa njim. Pričala sam jutros sa Dejanom, prebacila mu te neke stvari. Sinoć se probudio i nije razgovarao sa mnom. Kad sam mu spomenula sve situacije, on mi je rekao to za Sandru. Kao da upoznajem novu sebe i novog njega. Kad nisam tu daje na značaju tim stvarima. Jutros je podviknuo: "Hoćeš ti doći u krevet, šta sediš do osam ujutru...". Ja sam sa Sandrom pričala kad smo radili nokte, ona mi je rekla da gleda Dejana kao brata. Ovde niko nikoga ne može da gleda kao brata. Neću dozvoliti da me iko pravi budalom, pa ni Dejan", rekla je Dalila.

"Da li sumnjaš u Dejana?", pitalo je Drvo.

"Ne sumnjam, nemam razloga da sumnjam, ali sve je čudno. Kao da upoznajem novog Dejana, znam koliko je on uvek bežao od tih tema, baš da ne bi došlo do te priča. Ali dešavaju se neke stvari. Ne želim da opet uđem u taj neki trip i teorije, to ne vodi dobrom. On je meni zamerio što mu nisam prenela da je Filip rekao da sam najlepša, a sad sam ja ispala debil tu. Ne znam šta radi, ali to je flert. Ja smatram da me nikad u životu ne bi ostavio zbog druge, ali postoje stvari koje mi nisu jasne i koje se ranije nisu dešavale. Ne želim nekog da držim na lancu, to je to. Ja sam neko ko se uvek družio i ko je za šalu, a on je povučen. Ja sinoć uđem, on samo priča, priča, ja sam u šoku bila. Rekla sam Staniji da ja ne vidim tu problem u njoj. Još mi nije dao odgovor na pitanje zašto sinoć nije razgovarao sa mnom. Za ove godine zabavljanja i braka sam dovoljno dala sebe, dovoljno bila osuđivana da sam ga razdvojila od njegovih, da sam veštica, karondžula, a htela sam najbolje za nas. Filip mi je rekao da nam je možda potrebna pauza, to sam rekla i Dejanu da možda jeste. On pita kakva pauza, o čemu se radi ovde... Ja sam uvek prilazila kad smo imali konflikte. Kad sam razgovarala sa Filipom, on je rekao kao da ne oseća pretnju ni od koga... Pričala sam sa Filipom jutros, rekao je da će raskinuti sa Sandrom već danas, a Dejan je počeo da viče sa vrata, kao da je želeo da napadne, jer napad je nabolja odbrana... On je uvek nasmejan, ja ne znam šta ga povredi, a šta ne, a ja napravim haos. Šta će biti dalje, ne znam", pričala je Dragojevićka.

