MENSUR REKAO DA MU JE MINA NAJVEĆA GREŠKA, A SAD ONA IZNELA SVE DETALJE: Ja sam plaćala, on me šutirao, dolazila je i POLICIJA

Nakon što je Mensur Ajdarpašić otkrio tokom "Intimnih pitanja" da mu je Mina Vrbaški najveća životna greška, koja ga je koštala mnogo toga, oglasila se bivša zadrugarka i otvoreno progovorila o njihovom odnosu i iznela niz detalja za koje javnost do sada nije znala.

Mina je priznala da je zbog Mensura bila i finansijski uništena.

- Kaže, greška?! Jeste, ali on moja! Jer sam iz te veze izašla kao neko potpuno uništen fizički, psihički i finansijski! Ne znam ni odakle bih počela više, ali pakao je počeo odmah po izlasku! Svađali smo se oko sitnica, sve je morao da kontroliše, išlo je dotle da sam pobrisala sve muškarce sa Instagrama! Znate li zašto sam otišla iz Karićevog stana? On me je izbacio! Jer smo vodili rat oko devojke, ja sam pravila scene isto kao i on - otkriva Mina, pa nastavlja:

- Dok sam ja uredno sve plaćala i pomagala da imamo oboje, davala mu savete kako da zaradi, da sebi olakša, da pomogne svojoj porodici, na kraju mi se vratilo totalno drugačije. Svašta je još tu bilo, ali ima vremena da se priča o tome.

- Sledeći slučaj nasilja je bio u kući isto zbog neke gluposti, nasrnuo je, šutnuo me je, pozvana je bila policija i došao je inspektor, a ja na kraju nisam htela krivično da ga gonim, jer mi je bilo žao da ide u pritvor, ostalo je samo na tome da plati 200 evra kaznu za kršenje javnog reda i mira. Zatim, kada se vratio iz policije odlučila sam da napustim Bar i da se vratim kući, pomogli su mi njegovi prijatelji da se vratim vozom u Beograd. Nikada se nisu slagali sa njegovim postupcima prema meni, ali dobro, ja sam sa njegovim drugarom ostala u odličnom odnosu - kaže bivša zadrugarka, pa dodaje da za sve ima dokaze:

- I za to imam materijalne dokaze! Nisam ja njemu napravila pakao od života već fanovi koje je rešio da sluša, da bi dobijao pare i ne bi morao ništa sa radi! Ali opet to je bila duga veza, trajalo je godinu dana i voleli smo se. Ali tu više nema ničeg, to nisu greške, to su stvari koje se u životu dešavaju svakodnevno u mnogim vezama... Tako da ja njemu želim sve najbolje i da gleda sebe i svoju porodicu koja treba da mu bude na prvom mestu - zaključuje Mina.

