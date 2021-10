KRAJ?! UHVATIO DALILU SA CAREM, PA BACIO BURMU! Dejan ovim potezom stavio tačku na brak sa Dalilom, napravio BARIKADU između njih!

Dalila Dragojević bila je ispred Bele kuće, a onda je izašao i Filip Car, pa nastavio raspravu koju su započeki u toku "Igra Istine" koju organizuje Lepi Mića.

- Možeš da pričaš šta hoćeš! Mene ne možeš da uvrediš - pričala je Dalila. - Je l' sam imao jednu lošu reakciju? - upitao je on. - Šta očekuješ od mene? - pitala je Dalila.

- Uh, ja kad bih rekao. Moja očekivanja su uvek na minimumu, sa ljudima, pogotovo gde osećam gde su kvarni foliranti - pričao je Car.

- Je l' tebi uspeh što ne pričaš sa mnom? Je l' ti krivo? - pitao je on. - Je l' mogu da završim? - dodala je ona.

Dejan Dragojević izašao je iz donjeg toalet i zatekao Dalilu i Cara kako razgovaraju.

- Ti pričaš sa njim? Opet pričaš sa njim? - pitao je on. - Da, što? - odgovorila je Dalila.

- Šta ti imaš da je štipaš za obraz? - upitao je Dejan Cara. - Pomakni se, dovešćeš me u nezgodnu situaciju - odbrusio je Filip.

- Samo ne se*i da te ne bih ja uštinuo! Sram da te bude! Nije te sramot da pričaš posle svega, što te pravi ku*vetinom! Je l' sam lud ili glup? Poslednji put te pitam? Je l' ćeš učestvovati u predstavi - besneo je Dejan.

foto: Printscreen

- Neću. Pričala sam najnormalnije - odgovorila je ona.

- Nastavi sa pričom - rekao je Dejan, skinuo burmu i ubacio Dalili u džep. Moraš da mu objasniš da meni na metar ne prilazi, mogu ući u neprijatnu situaciju - govorio je Car.

- Ajde Filipe - odbrusila je Dalila. - Hoćeš prčati ili nećeš? Meni scene ne trebaju - nastavio je on.

Nakon što je zatekao Dalilu Dragojević sa Filipom Carem u dvorištu, Dejan Dragojević je svojoj supruzi vratio burmu, a zatim počeo da šeta besno po imanju. Došlo je do koškanja, a zatim se Dejan udaljio od Dalile i nastavio da hode nervozno po imanju.

- Prišao mi je kao "Vrati mi to", ja sam rekla nemoj da me diraš. Sa mnom se tako ne može niko igrati. Priča o ponižavanju, ponizi me na najgori način. Skine nešto što je sveto i što je od značaja. Ja to nisam skinula u najgorim svađama. Svako izvlači svoje, a ja donja - objašnjavala je Dalila.

Nakon burne svađe bračnog para Dragojević, i nakon što je Dejan vratio Dalili brumu, on je ostatak vremena proveo šetajući po velelepnom imanju.

Međutim, Dejan se u jednom momentu vratio u krevet. On je legao pored Dalile, šapnuo joj nešto, i nakon toga opet ustao iz kreveta. Dejan je otišao do gardarobera i iz Daliline jakne uzeo burmu koju je opet stavio na ruku, i vratio se u krevet gde je napravio barikadu između je njega i Dalile, nakon čega su jedno drugom okrenuli leđa.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)