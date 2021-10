GAZILI SU ME GODINAMA, A SAD BI DA ME PODRŽE! Dejan o Dragojevićima: Neću im OPROSTITI, tata ne menjaj mišljenje o DALILI! VIDEO

Dejan Dragojević otkrio da li se nešto promenilo u njegovim osećanjima i odnosu prema majci i bratu, otkad ga je žena javno prevarila.

foto: Printscreen/Pink

- Hipotetički, da znaš da te majka i David podržavaju, da li bi bio spreman da im oprostiš? - glasilo je pitanje.

- Ne. To je zatvorena tema, nisu me podržali kad su trebali. Podržali su osobu koju ne poznaju. Ne interesuje me ko će, pogotovo oni da me podrže. Gazili su me godinama, a sad da me podrže. Nema potrebe niko da se raspada, niti te žalaopoljke - rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram

- Što se ti raspadaš, a nema potrebe? Ona te je rodila, a ti nju (Dalilu) u rijalitiju našao. Raspadala se jer je videla da će ovakav ishod biti - dodao je Đedović.

- Neću da se svađam. Bile su stvari gde nisu bili uz mene. Ne postoji da nisam bio dobar sin. Bio sam čistog obraza, kao i u ovom odnosu. Ja se sad kajam se i za svaku svoju suzu koju sam ovde prolio. Kad si rekao da su se pokrili i imali intimne dodira, to je za mene fuj i odvratno... Kao neka povraćka. Postoje neka hronološka dešavanja, koja će on morati da shvati. Ne ide da se ti posle ne znam koliko pokrivaš sa momkom... Gde je tu čast? Dalila i ja koji smo pet godina sakrivali to, ustajali i govorili da naše nismo videli. Sad kad je u žiži javnosti radi stvari transparentno. Njen obraz, njena čast. Žali Bože sa kim sam ja bio. Tema me ne interesuje. Svom tati bih rekao da ne menja mišljenje koje je stekao o Dalili. Nema potrebe da se on meša, niti bilo ko - pričao je Dejan.

- Činjenica je da me mrze, sigurno moj otac nije rekao "Svaka čast" - dodala je Dalila.

- Rekao sam za odnos sa majkom, okrenuli su mi leđa kad su mi najviše trebali. Gazili su me i prolazili pored mene kao pored groblja. Kad bude podela imovine, otićiću da uzmem šta meni pripada, ali tamo da idem, nema teorije - nastavio je Dejan.

- Jednu stvar koju znam je da to nije hipotetički, znam kako je David reagovao. Prvo je rekao da se sprdaju, verovao je njemu. To mu je bilo lakše da veruje. Jedne večeri kad smo se dopisivali, on je po*izdeo, hteo je iz Novog Sada da dođe, pričali smo dugo. Znam da se majka nije oglašavala, znam da je zdravstveno loše, jako. Znam da je Goran kod njih, sa njima i uz njih i da najmanje nema lepo mišljenje - dodao je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

