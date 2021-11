DRUGARICA OTKRILA MRAČNU TAJNU MALOLETNE MILICE: Proganjala pevače, jedan je brzo IZGUSTIRAO, a Ljuba Perućica u ŠOKU

Nakon što se za domaće medije medije oglasila drugarica Milice Veselinović, koja je otkrila da je maloletna zadrugarka slala poruke mnogim poznatim ličnostima poruke, među kojima su se našli Nenad Aleksić Ša i pevač Ljuba Perućica, koji je nema pojma o čemu se radi.

- Ne znam stvarno o čemu se radi, ni o kome, pravo da ti kažem. Stvarno ne znam, evo ti kad si mi rekao, morao sam da uđem na internet da pogledam o kome se radi, stvarno ne znam - poručio je Ljuba Perućica.

Naime, maloletna Milica je u vezi sa Mensurom Ajdarpašićem, zbog čega se našla u žiži javnosti, a njena drugarica je za medije otkrila da je bila "luda" za poznatim ličnostima i pre nego što je ušla u rijaliti ,,Zadruga 5".

- Ja sam sa Milicom išla u školu, te kletve koje ona izgovara zaista nisu čudne za nju, pa ona se tako izražava verujte, još je i super, suzdržava se, tek će ona pokazati pravo lice. Nisam bila iznenađena kad sam videla da ulazi u rijaliti, to mi liči na nju. A ovo sa Mensurom, pa šta od nje očekivati?! Koji crni jedan dečko u životu, imala je ona dosta njih. Milica gori od želje da bude poznata. Nije pisala samo Vladimiru, pisala je ona mnogima, a provereno znam da je pre Zadruge mesec dana bila s jednim poznatim pevačem. On je brzo izgustirao kad je shvatio da je samo rijaliti zanima. Ne voli ona Mensura, u njenoj glavi je samo činjenica da je dečko poznat, dobro se plasirao prošli put, a njoj je cilj da ostane do kraja. Realno, da je mogla da bira, ona bi smuvala Karića, ali daj šta daš. Ništa me od nje ne čudi. Kada Mensur sazna sve, nastaće ozbilja frka. Nekad mi je nje i žao, iskreno. Nikad nije imala pravu drugaricu, niko nije hteo da se druži sa njom, jer je takva. Mi smo u školi pričali da ona ima sindrom Miljane Kulić, tako je i Miksi jurila poznate. Mislim da je ona slala poruke i Ša, pre možda dve godine, ali koliko sam upućena, on joj nikad nije odgovorio. Pisala je i Ljubi Perućici, ma mnogima - ispričala Miličina školska drugarica.

Podsetimo, Ljuba Perićica je pre nekoliko dana na Instagram profilu objavio fotografiju sa njegovom voljenom, kojoj je emotivnom porukom čestitao rođendan, nakon čega su usledili brojni komentari ispod koji su mu se pridružili.

- Bekano moje, već sam ti sve poželeo i sve znaš! Srećan ti ovaj 16-ti rođendan ljubavi! Da ostaneš devojlčica zauvek! Voli te muž! - napisao je Ljuba u opisu fotografije.

