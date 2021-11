FILIP CAR SKOČIO NA MENSURA, OBEZBEĐENJE IH RAZDVAJALO! Neviđena drama u Beloj kući, pljuštale teške REČI! (VIDEO)

U Beloj kući došlo je do žestokog sukoba između Mensura Ajdarpašića i Filipa Cara, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da je sve ovo bilo ranije, možda bi izabrao Dejana. Ali ja znam da on tako ne misli i iskreno mi se izvinio. Moram samo da proverim ono što sam čuo, da ćeš ti zaklati mene i Marka - pitao je Janjuš Mensura.

- Slušajte, samo da vam kažem. Ljudi, šta vam je! Nisam to rekao, evo kažem sada svima izvinjavam se, zaista! Ljudi nema veze, neka sam ja najomrženiji ali nemojte molim vas to da govorite, ako sam ikada to rekao ja ću to ponoviti, jer je lično. Ali porodicu nisam dirao - vikao je Mensur.

- Ne mogu više da slušam ove gluposti! Koga boli ku*ac za tebe - urlao je Car.

- Možeš da pričaš šta hoćeš ali da pretiš da ćeš nekoga da kolješ - vikao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti da si hteo da nešto uradiš uradio bi ispred Vertiga. Ja nisam neko ko neće da ti uzvrati! - nastavljao je Mensur.

- Ja kad udarim zna se kako udaram - urlao je Filip.

- Ja bih samo da završim, niti sam te spominjao niti ću. Ne želim da se raspravljam, ja sam prvi rekao da je on dete koje ima 25 godina, da je emotivan tako da ja sve razumem. Prvi sam se pronašao u psovkama ali razumem sada. Da nisam imao tu svađu sa tobom, ne bih znao kome da dam ovu lopticu, nisi mi ni ti omržen ali nekome moram - govorio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:42 MENSUR STIGAO U VILU KARIĆA: Uleteo u RADOVE, OSMAN pravi apartman za JOVANU i STEFANA, Ajdarpašiću poželeo pobedu u ZADRUZI