BILJANA SPUŠTA GLAVU DOK IDE ULICOM, NEJASNO NAM JE KAKO SU PUSTILI DEJANA! Komšije Dragojevića razvezale jezik o SKANDALU!

Dejan i Dalila Dragojević, kao i Filip Car glavni su akteri afere u "Zadruzi" nakon što je Dalila prevarila supruga u rijalitiju pred milionima.

Mnogi ne prestaju da komentarišu njihov odnos koji je uzdrmao Belu kuću, a sada su na ovu temu progovorile i Dejanove komšije iz Veternika.

foto: Printscreen/Zadruga

- Svi pratimo i svi smo upućeni, ovo je strašno šta se dešava. Jadni ti ljudi, ti Dragojevići, njih kao da je neko prokleo! Nije im lako. Gledam onu ženu Biljanu, ide jadna po ulici, spušta glavu kad ide među narod. Muke su to, ipak joj je dete, ja da vam kažem - počinje priču Slavica R., prodavačica iz Veternika, koja za Dejana kaže da je "dobro dete".

- Znam ga odmalena, igrao se tu s mojim sinom. Vidi se da pati, mučenik, stvarno ne znam kako je mogao da oženi onu, evo vidite šta mu je sad uradila, i to na njegove oči. Bio je dobro dete, a onda ga je ona uzela pod svoje... Ne znam šta će biti, ne daj Bože nikom - kaže Slavica.

foto: Printscreen

- Iskreno da vam kažem, fini su oni ljudi, uvek se jave, sve to stoji, ali tu nešto smrdi. Da se toliko javno pljuju, odriču, pa vraćaju i sve to što se dešava - to meni nije normalno. Čuo sam svakakve priče, šta je istina, a šta ne, ko će ga znati... Ali ne znam iskreno kako su tako pustili ovog malog. A opet, ni on, kako je mogao da se odrekne svih - zbunjen je komšija, koji kaže da ni David "nije cvećka".

- U principu je fin, nema lošu prošlost, korektan je momak, gledao sam ga kao dete. Ali, namazanko je on, ja da vam kažem. Digao je nos posle rijalitija i otkad se uhvatio sa Dalilom, znate ponesu vas mediji, ti fanovi, pare, popularnost, pa mislite da ste iznad ostalih. Tako i onaj njegov brat David, imao je tu fazu, ali ok je momak, dođe tu stalno, uvek nasmejan, fin, ništa loše. Žao mi malog, greota što mu se sve to dešava, i to pred njim. Užas stvarno - kaže on.

foto: Nikola Andjic, Shutterstock, ATAIMAGES, Sonja Spasić

Ružica I., koja radi na lokajnoj pijaci, kaže da je upućena u sva dešavanja i da Dragojeviće odlično zna.

- Godinama njegova majka kupuje ovde kod mene. Svašta sam čula, čak i da se Biljana raspitivala po Veterniku kod žena da je spoje s nekim hodžom, s nekim da mu skine "to nešto". Napunili su joj glavu da mu je ona Dalila bajala nešto, da ga je zavračala, a žena šta će, više ne zna šta da radi. To su priče, boga pitaj šta je istina, ali ja u to ne verujem, jer sam videla da mu je Dalila bila kao mama i tata. Svuda ga je vodala, šlepao se uz nju, pa da vam kažem - da nije nje, nos ne bi znao da obriše. I on je fin momak, nema šta, ali nešto se tu desilo, kriju neke probleme sigurno - rekla je ona.

foto: Printscreen/PinkTV

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:22 EVRI LETE KO KONFETE! Edita Aradinović skuplja bakšiš i levom i desnom