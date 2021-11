BESTIDNICA! DALILA BRUTALNO PRETI MUŽU, A BRANI LJUBAVNIKA! Uništiće te, dovoljno sam te nosila na grbači! KO SI MI TI, BRE!

Dalila Dragojević se tokom noći nije smirivala i sve vreme je napadala svog supruga Dejana kako joj nameće grižu savesti svojim ponašanjem. Naime od kako je Dejan video ljubavni klip Dalile i Filipa Cara, on ne može da se smiri, pa često plače i ima izlive besa.

Ona je Dejana optužila da glumi žrtvu i da pokušava da pokvari njenu novu vezu sa Carem. Potom je otkrila da joj Dejan stavlja majicu na krevet, onu u kojoj je išla na vantelesnu oplodnju, kao i četiri limuna koji predstavljaju embrione. Ovaj potez nazvala je psihopatskim. Dalila je još jednom zamerila Dejanu da pokušava da joj pokvari sreću sa Carem, na šta se on nasmejao.

- Neću da imam grižu savesti. Neka živi svoj život, kakve cigarete, počeo da puši. Rekao je da će da zapali cigaretu kad sazna da sam ja trudna. Sad je zapalio. Ja se kunem, iz dana u dan biću odvratnija prema njemu. Ne želim da imam rasprave sa Filipom. Koliko god bili mi ispadali neljudi, grešnici, verujte mi da u nama dođe muka. Prvi put je imao iskrenu reakciju, drugi put kad je video klipove isto. A ovo sad sve što se dešava je iskorišćavanje ovih ljudi. Kako mu nije žao Sandre Rešić, žena ne spava? Marko Đedović mu izigrava psihoterapeuta, Mensur mu je obezbeđenje privatno. Meni više neće biti potresno, ne zanima me Dejanova reakcija. Ja sam svoj život uništila, porodica verovatno nikad neće prihvatiti Filipa. Ako sam ja spremna da to žrtvujem zbog Filipa, što bih ja sad nešto zbog Dejana? Ja ne bih njemu stajala na muku da nađe nekog drugog. Neka pati, ne zanima me. Nemam empatiju prema njemu. Ja sam sa njim bila u zoni komfora, ali sam mu uvek prebacivala stvari. Neću više ni da pričam za burmu, dopisivanja i šta sam nalazila u pretragu na Guglu. Svaki put mi se želudac prevrtao kad je krenuo ovde da nominuje, od Stanije pa na dalje... Meni su to bile mizerne, odvratne stvari - govorila je Dalila.

- Bez manipulacije i laži, fokusiraj se na sebe - odbrusio je Dragojević.

- Ne mogu očima da te gledam više, želim da budem srećna u novoj vezi, bez ustručavanja da li ćeš da razbiješ glavu - odbrusila je Dalila.

- Ti si bez ustručavanja radila neke stvari. Zamolio sam je da ne radi neke stvari ispred mene, da bi ona došla od toliko, kao nominovani učesnik koji ne treba da bude u kući, namerno dolazi ovde i vidim je kao slinu razvučenu na dvosedu. Nemoj preda mnom, pusti neko vreme - uzvratio je on.

- Ko si mi ti? Neću da te štedim, ne možeš da mi zabraniš šta ću ja da radim. Ja se ne krijem od svoje porodice, od tebe ću? Sutra ćeš biti prolaznik - odbrusila je Dragojevićka.

U toku njihove rasprave, Filip Car je ustao da prokomentariše i tom prilikom otrkio da on izbegava da bude u kući sa Dalilom i da tu razmenjuju nežnosti:

- Maksimalno izbegavam kuću zaista, uvek sklanjam nas nešto sa strane. Mi smo se taj dan nešto zaneli i eto šta je bilo. Mogao je i on da se skloni sa strane da ona to ne gleda, ako smo već dobili tu reakciju mogao je bar da se iskontroliše - ustao je Car.

- Ne mogu ja to da kontrolišem ljudi - dodao je Dejan.

- Znam da ovo što ona kaže zvuči gnusno, hladno i odvratno ali to ona ne misli iskreno. Znam koliko joj je žao i koliko drugačije misli, ali neće da pokaže to da ne bi ispalo da mu daje lažnu nadu. To je veliki teret, tada izlaze reči koje ne misliš, čak nekad i ja kažem kako može tako da govori - nastavio je Filip.

- Je l moguće da se ja okrivljujem za sve? - dobacio je Dragojević. - On mene sasvim dovoljno poznaje i previše. Namero radi sve da bi se ja osećala loše, jer zna da ako se budem osećala tako neću biti sa Filipom. Kad bi me odvojio od njega onda bi prilazio, kupovao poklone, on je psihopata.

- Nemoj mnogo da me voliš! Kad me budeš voleo mnogo će da te boli! - obratila se Dalila svom mužu.

- Skini me se sa kičme, ne mogu očima da te vidim! Uništiću ti život! Dovoljno sam te nosila na grbači! - urlala je Dalila na Dejana.

