"SAZNALA SAM NEŠTO ZBOG ČEGA MI JE MOZAK STAO" Žena došla iz inostranstva u Srbiju i doživela šok zbog ovih reči:Ma, kako to može?

Sve dok je formalan i uobičajan, srpski jezik je strancima lako prevesti. Međutim, "prave muke" nastaju kada prvi put čuju i srpske psovke, pa još kada se uporede sa nekim drugim pojmovima koji imaju potpuno drugačiji prizvuk, e onda nastaje prava konfuzija.

I godinama živi trend širom društvenih platformi da stranci zapisuju srpske psovke, potom traže objašnjenje, a onda usledi pravi urnebes u komentarima.

Tako je sada jedna strankinja na Reditu postavila pitanje koje je u kratkom roku postalo viralno.

- Pozdrav svima! Ja sam strankinja i danas sam saznala neke psovke zbog čega mozak mi je stao. Zašto "boli me k****" je odrična rečenica, a "boli me glava" nije? Glagol je isti, ali značenje je suprotno. Kad kažeš da boli te uvo za nešto, misliš da ništa te ne boli i ne briniš ni o čemu, a kad kažeš da boli te uvo, misliš da te stvarno boli uvo. Ma, kako to može? - obratila se zbunjeno korisnicima ove socijalne platforme.

"To je sleng, zavisi od konteksta u kome se koristi. Nije baš lako objašnjivo, kroz asimilaciju bi razumela šta ljudi žele da kažu. Na primer, "do k****" je loše a "do j***" je dobro. Čari srpskog jezika" - pokušao je da joj objasni jedan od korisnika, ali ni to nije pomoglo.

- Šta znači "do k****"? - pitala je ona.

"Meni je misterija kako recimo imamo dve reči suprotnog značenja: pobeda i poraz, a pobediti nekoga i poraziti nekoga znači isto", "Razlika je u tome sto kad te zaista boli uvo odes kod doktora ", "Pa to uopšte nije odrična recenica. Afirmativna je, stvarno ga boli. Boli me glava je isto afirmativna. S tim sto je prva metafora, a druga nije. Kad kažem metafora, to je izraz sa prenesenim znacenjem. Zabole me" - samo su neki od komentara koji su se nizali.

Ovakav način traženje idealnog i najtačnijeg primera za fraze koje koristimo, čini se, našao je svoj put do korisnika društvenih mreža koji je već godinama na redovan način zabave hiljade korisnika društvenih mreža. Neumorno.