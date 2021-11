DALILA MI JE OPROSTILA ŠAMARE, U CARU JE PREPOZNALA MAFIJAŠA: Vuletićev ŠOK intervju: Oženio bih se Majom, Janjuš KUMA, a DEKI KUM

Mladen Vuletić šokirao je sve svojim najnovijim intervjuom u kom je govorio o sebi, svojim bivšim devojkama Dalili Dragojević i Maji Marinković, kao i o Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru.

- Tu sam, godinu dana mirovina, nema rijalitija, istekao mi je ugovor sa jednom televizijom, više se tamo ne vraćam... Spreman sam za nove pobede, verujem numerolozima, rekli su da ću pobediti u svakom rijalitiju u kojii uđem. Mi smo u decembru izašli svojevoljno, pokvarili su nam projekat, mi smo tamo po pet godina, valjda ja znam da li je dobro ili nije, ugovori istekli! Sada pravimo transfere, da vidimo ko šta ponudi. Šest rijalitija plus pobednik, pa valjda ja zaslužujem pet, šest hiljada nedeljno, ali otprilike mogu da kupim jedan stan u Beogradu na vodi - govori Mladen za Republika.rs i dodaje:

- Dalila ima gde da se vrati, može na mene da se osloni. Mi smo ostali u dobrim odnosima, kada je ušao mali Deki, nas troje smo bili dobri, nisam ja hteo da dajem intervjue na tu temu, ali je Dalila pričala da je preživljavala torturu bivšeg, ej, ljubila se sa p**rno glumicom, ja kao Crnogorac ne mogu da pređem preko toga. Bili smo na žurki jednoj, ja sam izašao da popušim cigaru, tada sam pušio, sada ne i vidim da je ljubi sa Nevenom Hot u dvorištu, počela je da se beči, opalim šamar, jedan, drugi treći. Ona mi je oprostila, nikada više nije bilo toga, posle smo se rastali kao najgori, a posle smo postali najbolji! Slaba je ona na mene, ona pamti koja je pesma bila u profilu, Rijana i Eminem, ona to kada čuje, plače. Ona mene voli 100%, ona mene kada vidi, mnogo je slaba na mene, ne može ona da izdrži! - govorio je Mladen.

Dejan Dragojević bi uspeo sa Dalilom Dragojević da je kriminalac!

- Deki bi sa njom uspeo sa Dalilom da je imao neki prekršaj, pa makar imao i da je prošao na crveno, ona se loži na to! Ja znam kada sam ja doneo papir, da ti ne kažem šta je bilo tada! Oni su dali dve, tri hiljade evra za psa pomeranca koji je trebao da bude mali, ali je postao vučijak!

Ljuta rivalka Dalile Dragojević je svakako Ružica Veljković, a sada je Mladen istakao da su njih dvoje zaslužni za postojanje Mujićeve.

- Ružica Veljković i ja smo se napravili, ja sam joj rekao da ću od nje napraviti zvezdu i napravio sam! Sažalio sam se na nju, pogledaj šta sam napravio od nje! Maja Marinković je čudo, o njoj imam samo lepe reči, sa mnom kada je bila u vezi, bila je odlična! Ona i ja smo pričali pre neki dan o tome, pitala me je kako se ponašala, ja sam rekao da je divna! Da je svako poželi za snajku!

Mladen Vuletić ženi Maju Marinković! - Ako nekad odlučim da se ženim, pitaću Maju Marinković. Verovatno će doći do svadbe, ako uđemo Maja i ja ćemo se verovatno venčati. Deki da nam bude kum, Janjuš može kuma da bude. Realno Deki meni da bude kum, a ovo da se dešava nekome drugome, Deki mu s glave na bi silazio!

Dejan je batalio veru zbog Dalile i dalje je pod crnom magijom! - Batalio je zbog nje i vere pršutu da jede! Ja sam pitao Davida, kada sam video taj članak, ja sam čuo za to, ali verujem ja u to, znam kada smo bili tamo, ne znam kako su mu dali ime, kada primiš Islam, zvali su ga Ramiz, a sad sam čuo da je dobio ime Damir, ne znam što da kažem. On je i dalje pod crnom magijom, ali ja ću to izbaciti iz njega. Ne znam da li je pokušavala na meni, ali ja imam odbrambeni sistem! Ne može ona na mene, to uzimaju slike, pa buše, pa ne znam ni što se uzima! Daleko im lepa kuća, da se prekrstim. Vidim da mi fali par gaća, ostalo je, ali ona se promenila totalno i nos, ustvari nos je operisala, ali usta, jagodice, totalno druga žena, nema sličnosti!

Dalila je varala Dejana sa mnom! - Dalila je varala Dejana sa mnom, ona je išla plakala kod produkcije, to je bilo na bazenu, to je videla moja bivša devojka, i sa Irmom sam se ljubio sa njom ispod vode, Irma je pričala da smo se ljubili ispod vode pet minuta.

Ja sam Dalilina najveća ljubav! Mladen Vuletić tvrdio je da je on najveća ljubav Dalile Dragojević, pa je otkrio sve o njenoj tetovaži na nozi, koju je posvetila bivšem momku.

- Ja! Ja sam momak sa noge, samo M dodato, ona se meni nada, misli da će dodati to slovo, ona je htela da stavi bar kod, ali mi se nada. Ja ću sa njom pričati oko burmi, oko ograda, kuća, vidim da je podela imovine, pakao! Ne može nikako Deki pored mene život.

Ja sam bivši dečko bosanske Paris Hilton! Dalila Dragojević se svojevremeno pohvalila da je na maturi ličila na čuvenu Paris Hilton, zbog čega i danas nosi nadimak ,,bosanska Paris Hilton". Mladen je izjavio da je ponosan što je bivši dečko bosanske Paris Hilton.

- Stvarno jesam, osećam se nekako ponosno, ekstravagantno sa 18 godina ušla u hotel, gde već, bosanska Paris Hilton, a ta haljina podseća kao na nju, a ona multimilijaderka, a ova jedva skupila para za taksi do hotela, pa kao Dalila Moreno! Kakva je to budala, sreće mi!

Car je preopasan, Dalila zna da prepozna MAFIJAŠA!

- Car je preopasan, ja ću njega da se plašim, opasan, divan momak i kožnoj jakni. Ja nju ne bih dirao zbog Cara, on je bio ovde u Beogradu dva, tri meseca, pokazao je zavidno mafijašstvo! To mafijanje, ja sam ga zatekao na splavu na 40 stepeni u kožnoj jakni letos, on kao javlja se, ja sam pravio neku sprdnju, dolazi kod mene i pita me da li sam ja MMA borac, da li je normalan, ali to u kožnoj jakni, kao da bi bio veći. Znači, svako ko uđe u zatvor on je opasan? Ima koliko hoće njih, istetovirao se po licu, meksička mafija, možda živi tamo u Crikvenici, možda radi za Kolumbiju, Dalila ume da prepozna pravog mafijaša! Ja bih vam ispričao šta sam saznao, ali bi on dobio doživotnu! Onaj Mensur hoće da ubada, ja ne znam kakvi su to mafijaši. Ona mu je već zabranila druženje sa svima, mislim da će oni opstati!

