ČULA SAM DA JE PRIČAO SA MAJOM, PLAŠIM SE DA ĆE MI SE SVE VRATITI ZBOG DEJANA! Dalila otvorila dušu, priznala da STRAHUJE za Cara

Dalila Dragojević je razgovarala sa Drvetom Mudrosti o Dejanu, Maji i Caru, a na samom početku razgovora osvrnula se na sinoćnju dramu s bivšim mužem.

- Ono što je Dejan rekao meni stvarno nije normalno. On traži svoj telefon i kartice jer se tripuje da ću ja da mu uzmem novac. To je glupost, a Car smatra da postoje neki nerašćiženi računi, ili lažna frka, ma i on se izlupetao nekih gluposti - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Dejan je nakon toga pretio sa mojim ocem, ali to su njegovi trzaji... Sad će njemu moj otac odgovarati - rekla je Dalila.

- Maja flertuje sa Carem, ona ima pravo jer je slobodna devojka, ja nju jesam vređala kada sam se svađala sa Filipom, i ona ima pravo da bude kivna na mene, ali nije mi jasno što sam samo ja tu kriva. Moram da kažem da sam čula da su njih dvoje prilčali noćas, a onda je on nju preporučivao Saletu Luksu. Maji se sviđaju i Janjuš i Car i onda namerno podbada i jednog i drugog, ja sam se iznervirala zbog izolacije, ali nisam otišla da vidim, a on mi je govorio da me voli - dodala je Dalila, pa otkrila koliko je zaljubljena u Cara:

foto: Pritnscreen

- Mnogo mi se sviđa Drvo, nije mi lako, volim ga.. Plašim se da ću biti povređena i da će to biti moja karma zbog Dejana, ali ja nemam poverenje, ali se trudim da ga izgradim, ali sada je na njemu da se pokaže - plakala je Dalila.

- Molim te da mi pomogneš da obeležimo tu mesečnicu, makar da mu dam poklon bar, bez obzira što smo imali tih turbulentnih mesec dana - zamolila je Dalila Drvo koje joj je najavilo zadatak.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:06 SVE JE SPREMNO ZA VESELJE! Živojinovići slave Aranđelovdan, a evo ko je zavijao SARME! Žito, vino, sveća i ikona na stolu (FOTO)