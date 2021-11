EMOTIVNI BRODOLOM! Bivši supružnici progovorili o KRAHU braka, Dejan poručio Dalili da ju je stigla KARMA, ona se RASULA U KOMADE!

Nakon što je Filip Car javno raskinuo sa Dalilom Dragojević, u radio-emisiju "Amnezija" pristigao je i Dejan, pa se suočio sa bivšom suprugom:

- Ovo nije sreća. S moje strane je bila ljubav, smatram da je bilo vredno, čim sam uradila. Nisam mogla ići protiv sebe - rekla je Dalila na samom početku.

- Ne mogu da objasnim svoje stanje, osudim samog sebe što ulazim u neku raspravu i svađu. Na kraju svega sam ja osuđivan i omalovažavan, ona ovu drugu osobu uzdiže i podiže, a mene pokušava da ukopa u blato. Ne mogu da ostanem imun, jer znam kroz šta sam ja prolazio i ta situacija u radiju, kada su se Filip i on štipkali i pipkali. Kada sam ja plakao, ispao sam najgori i patetičar, toliko me je spustila i i dalje pokušava, ne znam zašto to. Pet godina sam se borio protiv nečega, sinoć je plakala u emisiji, rekao sam joj da uključi glavu i dobro razmisli šta će u životu da radi. Bilo mi je teško i kada me je Drvo pitalo da li je volim. Ali ima i ta doza gađenja - govorio je Dejan, dok je ona plakala.

- Ne bih mogao da se pomirim sa njom posle svega. Onako se bestidno ljubila, pevanje pesme meni u pušionici. Saosećam, ali nikada ne bih mogao da joj pređem preko svega. Bolestan odnos je sve ovo što se dešava. Ipak mislim da nije zaslužila, previše toga je ona ostavila zarad ničega. Ni Maja nije tek tako to trebalo da uradi, nije lepo ni sa čije strane - nastavio je Dragojević.

- E, ovo je ono što sam ja rekao, da nisu raščistili, ja sam njoj to prebacivao svaki dan - upao je Car.

Kurir.rs/M.M.

