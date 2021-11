PRVA ISPOVEST DALILINE MAJKE Uništiću CARA, OGORČENA sam na Dejana, a onda ŠOK: SVE JE OVO NAMEŠTALJKA! Udarila i po DRAGOJEVIĆIMA

Dalilina majka Emina Mujić dosad se nije isticala javno, odlučila da stane ispred kamera i kaže sve što joj je na duši.

- Uh, odakle početi?! Teška tema. Bila sam u Nemačkoj, došla sam da ih ispratim 31. avgusta, 4. septembra je bila godišnjica, 5. septembra su ušli. Sve je bilo normalno. Sve je super bilo. Nisam očekivala da će se ovo dogoditi. Ako budem rekla nešto, povrediću Dejana, žao mi ga. I sad je kao moje dete. Iritira me to, ušla bih tamo i javno im rekla neke stvari. Zašto je Dejan trpeo ako je video Dalilino ponašenje prema dotičnom gospodinu iz Crikvenice. On (Car) je za mene dno dna, ja ću se sa njim lično obračunati, kad izađe. On je sve namerno uradio, umešao se u brak. Ja preko toga ne prelazim. Nisam htela da idem kod njega kući u Crikvenicu, jer njegovi nemaju veze sa tim. Neće ga spasiti nijedna Srbija, Hrvatska ni Bosna, ni Amerika ni cela Evropa, ja kakva sam budala, stignem na sve strane. Može da se krije u tom etno selu, poželeo mamu i sestru, e tek će sad oni tebe da žele - govorila je Mujićka za Blic.

- Povredio je Dalilu, Dejana, mene, sve. On je ološ, dno dna. On kriminalac? Nije ni k od kriminalca, on je p**** za mene i za sve. On se ufurao.On što ustane i priča: "Ja, pa, ja"? Šta ćeš ti, jado jadni? Moje dete onako da ugnjetava? Kao zaljubljen si, i onda ovo. I ti ćeš tako? Ko si ti i šta si? Uništila sam ja i mnogo jače. On zagađuje sve u Zadruzi, niko ne ustaje da mu kaže ništa.

- Dalila je malo labilna, zatvoren prostor. Neću da pričam kako je njen otac rekao. On je povređen, i priča što je to tako. Dalila je ušla posle toga što je izgubila bebu. Kao majka, i ko je poznaje, ja mislim da je to postporođajna depresija. Žene u postporođajnoj depresiji ne mogu da vide ni muža, a nekad ni bebu. Ušla je odmah nakon gubitka bebe, znam da će da kažu, pravdaš je, ćerka ti je. Neka je, nek radi šta hoće, molim Boga da samo ostane zdrava i normalna. Ne zanima šta ko kaži. Dejan nek je živ i zdrav. Da li će biti zajedno ili ne, njihova stvar - govorila je Mujićeva:

- 7 meseci ima još. Volela bih da se pomire. Ogorčena sam na Dejana. Biću gruba, žao mi je što će Dejan ovo čuti, pa neće pričati sa mnom. Neću kao Huso "prepisaću mu kuću". Kuća je njihova. Da su kojim slučajem su napravili ugovor njih dvoje Dejan ne bi rekao reč za Dalilu. Mislim da je sve dogovor njih dvoje.

- Ako neko poznaje Dragojeviće ja ih poznajem. Od "Parova" do sad, znamo šta je radila ta njegova ista mati, brat, otac. Ja sa ocem pričam. Rekla bih da je bačena magija na Dalilu sa njihove strane, a Dalila je pominjala igračku, pozdravila bih tatu Gorana, on zna šta im je donosio u kuću. Unešena je jakna Ane Korać za Mikija, još na prvoj Zadrugoviziji, ja pratim to. To je magija. Sa Goranom sam se čula, pre 10ak dana. Nije moga da veruje, ne može da čuje Dalilin glas, on je ogročen, toliko je bola nanela Dejanu. Mama će stati uz nju i ne može joj niko ništa.

- Sa Biljanom se nisam čula. Bilja je bila sa švalerom kad smo se videli, dovela je čoveka treća kuća od njihove. Dalila ukaljala prezime Dragojević?! Biljana ga je ukaljala. Goran je iz kuće izašao sa dva kofera i vratio se u Futog mami i tati. Ta ista Bilja je uradila gore pored troje dece, dovela je drugog čoveka u Goranov krevet.

- To što pričaju da je imala takve momke pre Filipa, ali nije. Oni su bili spremni da ubiju za nju, a on se povlači. Traži utočište, s Majom je da bi ostao u Beogradu. Njih je uradila izolacija i ljudi oko njih. Pala je na priču. Desilo se što se desilo. Sve smo mi žene padale. Svi koji je osuđuju imali su ta iskušenja da spavaju sa nekim, sat, dan ili dva. Ti isti što pišu, rade to. Svi to rade.

- Ovim putem pozdravljam sve hejtere Daliline, doći će do pomirenja, pozdravljam porodicu u Veterniku, nek ne slave razvod braka. Da li će se to desiti u Zadruzi ili posle, biće zajedno. Sve će doći na svoje, Dalila i Deki će 1000% biti zajedno. Deki će shvatiti. I ja sam mu slala stvari, nije samo iz Veternika, ne znam što mu se ne kaže. Poslala je njemu majka, on mene majkom naziva, ne samo David. Ja njega volim.

- Maja, pa Maja, njoj je svejedno. Taki je podržava u svemu. Ne interesuju me. Maja nek radi šta hoće. Ona je ušla s ciljem. Ona nije s Filipom što ga voli. Njen otac je rekao da ne bude sa Janjušem, ali njeno srce njemu pripada. Dosadiće joj Filip, biće sa Janjušem ako je bude hteo Janjuš.

- Huso živi u Beču od svoje 17. godine. Gore je živeo sa kim je živeo, on je od mene stariji 14 godina, on nosi te kodekse, tih momaka sa kojima je živeo. Ali moje dete, imam i ja kodekse, ali kad je moje dete u pitanju, neću je osuditi. Huso je povređen ko i Deki, on je u tim godinama, malo je i bolestan. On jeste povređen, on ne može da podnese to. Ako ga pozovem i on će da ućuti, ni jednu izjavu neće dati. Pustila sam svima da kažu, nikome nisam slala poruke da se utišaju. Sad ću vam ja rajsfešlus na usta staviti. Dalila će biti kraljica pa kraljica. Dalila najviše voli Dejana, nek mu je uradila, ali ga voli najviše. Samo da Deki i Dalila budu dobro. Pozdravljam moje prijatelje širom sveta, nek rade šta hoće, videćemo kako će se sve završiti - zaključila je Mujićeva.

