BRUTALNA MARATONSKA SVAĐA CARA I DALILE! Ljubavnici zaratili kao nikad do sad: Dovela ga do LUDILA, on uzvratio GNUSNIM UVREDAMA!

U toku su su "Nominacije", zadrugari biraju između Maje Marinković i Filipa Cara. Dalili Dragojević je dobila reč:

- Što se tiče večerašnjih nominacija ima nekog ko je uradio sve zbog ljubavi, dao sebe na tacni, verovao u nečije laži, posvetio se maksimalno i na krjau sve to izgubio, ali dosta o meni. Filip je neko ko je ispao veliki folirant, lažov, nepravedan čovek, nema ni malo empatije u sebi, a sve to je predstavljao na drugačiji način. Spremam je da laže toliko daleko da ne vidi koliko ubija ljude oko sebe. Ubica ljubavi, ubica svega što je dobro za ljude, a to su ljudi koji treba da imaju ljubav i emocije u sebi. Toliko je stručno lagao da nisam nikad upoznala takvog čoveka. Na osnovu žena pokušava istakne sebe u prvi plan, tako što će da govori da je uvek kriv i najgori. Želi da podstakne ljude da pričaju o ženama sve to, a da bude veliki šmeker i mangup. Nisam psumnjala da može tkao brzo da se desi i da bude u roku manje od 24 sata. Sam sebi je uskočio u stomak, on se drži da nije i da nije ništa pogrešno uradio. Smatram da tera inat i da drugi, za koje smatra da ih Maja voli, ne mogu da budu sa njom. Koliko god je želeo da rasčisti račune sa janjušem, nije tražio razgovor, kao da je znao da će doći do ovoga. On zna da od ovog odnosa nema ništa i da neće dugo trajati, ali mu trenutno imponuje - govorila je Dalila.

- Šta vidiš kad je njihovo odnos u pitanju? - pitao je voditelj.

- Sa njegove strane veliki inat,pogubljenost i želju za pričom i rijalitijem. To je to što se tiče njega, postao mi je odvratan i ogavan. Njegova šizofrenija i sve što mi se dešava u glavi. Maja je sad i u ovoj situaciji zlatna koka, ali videćete - pričala je Dragojevićka.

- Ti si meni bila zlatna koka? - upitao je Car.

- Ja tebi nisam ništa pokazala - dodala je Dalila.

- Da li još uvek voliš Filipa Cara? - pitao je voditelj.

- Naravno da ga volim, ali sve ovo što je uradio probudio mi je osećaj gađenja. Naravno da ga volim, nisam uradila stvari zato što mi se tako moglo - pričala je Dragojevićka.

Da li voliš Dejana? - pitao je Filip.

Volim ga kao čoveka i dugujem izvinjenje. Pusti me da iznesem mišljenje, neko koga si juče voleo najviše na svetu. Njegove emosije su bile lažne, čovek je bez empatije i voli samo svoj odraz u ogledalu - nastavila je Dalila.

Volim samo sebe, video sam kako prolaze ljudi koji vole više od sebe i od onoga koga je prirodno voleti - dobacio je Car.

Maja je neko koga poznajem iz treće sezone, meni je bila simpatična. Znam da voli Janjuša, to je sigurno. Sve što ovo radi, radi iz inata - pričala je ona.

Dejan da kaže jednu rečenicu bio je razvaljen. Što si spavala sa mnom, a volela muža najviše na svetu i tatu? Tvoj muž nije imao pravo dsapriča o tvom i mom. smešna si toliko da si za ludnicu. Nemoj ja da pričam neke stvari. Jedina korist koju sam imao je među tvojim nogama - ubacio se Fiip.

Neću da se svađam sa njim, nebitan mi je postao. On samo ulazi u konflikte sa ženama, sa njim nemam ništa da raspravim - dodala je Dalila.

Meni si ti toliko kroz odnos sa mnom i ponašanjem sa drugim ljudima pokazala d si loš čovek i beozobrazna, da si zla, kvarna i pokvarena, pa vidimo i momka nakon pet godina da je drugi čovek, da nije kvaran. Ti si koristuljubiva - govorio je Filip.

Je l' moguće da me vređaš? Evo ja raskidam sa tobom. Ti si meni samo jedna enigma - rekla je ona.

Kako kad me voliš? Ja sam tebe razvalio kao kantu. Digla si se ponosno, na šta? Tvom današnjem danu se smeje ceo Balkan, a ne cele kuća. oni ne dižu ruke, a ti si dizala noge - odbrusio je Car.

Ne možeš da me poniziš više od onoga što jesi - rekla je Dalila.

Nije se rodio taj koji može posle tebe više da me povredi. Mogu da ti se zahvalim jer ne posotji osoba koja više može da me sruši. Da sam kalkulisala sedela bih na zidiću i patila bih sa Filipom - pričala je Dalila.

Da si patila za Filipom bavila bi se Filipom, a ne drugim ljudima i Dejanom - dodao je Car.

Maja voli Janjuša, Janjuš voli nju. Smatram da je Maja mnogo dala u tom odnosu, samim tim i janjuš. Ta ljubav nikad neće biti završena koliko god prošlo vremena, od svađa, rasprava, pa do najveće ljubavi. Sve sam ja rekla njoj i o njoj, dok ona nije ušla. Iskreno sam se izvinila i stojim pri tome. nju razumem da je to odbrambeni mehanizam, jer smatra da nešto postoji između nas. Zaboravila sam da kažem da je Filip želeo da napravi svađu između dve ženekoje se bore između Filipa Cara. Nije uspeo to da dobije, shvatila sam šta radi i zato nisam išla u izolaciju. Ove uvrede što iznosi, on nema čime da se brani. Žena ženi u raspravi kaže svašta, nikad neću ćutati na uvredi, kao ni ona. Smatram da je jako dobar čovek, mogla sam da vidim u trećoj sezoni kakva je prema prijateljima. Kao osoba u životu smatram da je loša po sebe i da sebi pravi loše stvari, a da kad ostane sama u četiri zida bude joj najteže. Vidim joj tugu u očima, razočarana je sama u sebe i nije uopšte srećna. Kad bude pukla ispričaće sve što joj leži na duši. Majo, nadam se kad budeš raskinula sa gospodinom da ćemo da popričamo. Imali smo scenu na dan ulaska da vidimošta su prave emocije, ona je plakala, a on je pričao. Hteo je da je uzme za omiljenu, ali ju je testirao i pala je na priču. Šaljem gospodina Filipa Cara u izolaciju - govorila je Dalila.

