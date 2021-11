I BILJA JE DOVELA ŠVALERA U BRAČNI KREVET! Mujićka oštro o DEJANOVOJ porodici: Goran se bavi MAGIJOM, zna šta im je UNOSIO U KUĆU!

Majka Dalile Dragojević, Emina Mujić u svojoj ispovesti o gorućim temama iz Zadruge 5, nije propustila da progovori i o porodici Dejana Dragojevića.

foto: Damir Dervišagić

- Ako neko poznaje Dragojeviće ja ih poznajem. Od "Parova" do sad, znamo šta je radila ta njegova ista mati, brat, otac. Ja sa ocem pričam. Rekla bih da je bačena magija na Dalilu sa njihove strane, a Dalila je pominjala igračku, pozdravila bih tatu Gorana, on zna šta im je donosio u kuću. Unešena je jakna Ane Korać za Mikija, još na prvoj Zadrugoviziji, ja pratim to. To je magija. Sa Goranom sam se čula, pre 10ak dana. Nije mogao da veruje, ne može da čuje Dalilin glas, on je ogročen, toliko je bola nanela Dejanu. Mama će stati uz nju i ne može joj niko ništa - rekla je Mujićka za Blic.

foto: Printscreen/Pink

- Sa Biljanom se nisam čula. Bilja je bila sa švalerom kad smo se videli, dovela je čoveka treća kuća od njihove. Dalila ukaljala prezime Dragojević?! Biljana ga je ukaljala. Goran je iz kuće izašao sa dva kofera i vratio se u Futog mami i tati. Ta ista Bilja je uradila gore pored troje dece, dovela je drugog čoveka u Goranov krevet.

foto: Printscreen/HypeTV

- Ovim putem pozdravljam sve hejtere Daliline, doći će do pomirenja, pozdravljam porodicu u Veterniku, nek ne slave razvod braka. Da li će se to desiti u Zadruzi ili posle, biće zajedno. Sve će doći na svoje, Dalila i Deki će 1000% biti zajedno. Deki će shvatiti. I ja sam mu slala stvari, nije samo iz Veternika, ne znam što mu se ne kaže. Poslala je njemu majka, on mene majkom naziva, ne samo David. Ja njega volim

- Dalila će biti kraljica pa kraljica. Dalila najviše voli Dejana, nek mu je uradila, ali ga voli najviše. Samo da Deki i Dalila budu dobro. Pozdravljam moje prijatelje širom sveta, nek rade šta hoće, videćemo kako će se sve završiti - zaključila je Mujićeva.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:25 SVE STVARI IZBAČENE NAPOLJE, DALILA SELA NA POD I NE ZNA ŠTA DA RADI: Bivša rijaliti učesnica požalila se svima JAVNO! (VIDEO)