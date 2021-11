DALILA IZGORELA OD BESA! Đedović joj otkrio DEJANOVE TAKTIKE i odao šta je David pričao: Mogu svi da me gaze, JA SAM GA DIGLA!

Dalila Dragojević prišla je Marku Đedoviću, pa su započeli temu o Dejanu Dragojeviću i njegovom ponašanju:

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam u šoku šta čujem...Posle svega ovoga što sam čula, mislila sam da hoće da me povredi, ali ovo sada kad čujem - rekla je Dalila.

- Ovo što si ti napravila i uradila sve je okrenuo, krš i lom. Mislim da sve namerno radi - rekao je Đedović.

- Meni je to odvratno. Nije to prijateljstvo, ona je zaljubljena - rekla je Dalila.

- Neka se ona zaljubila,ali bila je uz njega. A kada dođe konflikt tebe i Sandre Rešić, on ode kod Lepog Miće i traži od njega da te brani i svađa se sa tobom. On se uplašio da će tebe svi napasti, ali on koji traži zaštiti moju ženicu preljubnicu - rekao je Đedović.

- Nije vama rekao ništa, kao njegovim drugarima? - pitala je Dalila, što je Đedović negodovao, pa je ona potom nastavila:

- Nije Tari rekao nemojte da nazivate moju ženu punjenom paprikom, nego je došao Lepom Mići. Nemam komentar, mogu svi da me zgaze, sama ću. On mene napao za piletinu, pa mi je vikao nasisaj mi se ku**a i išao po kući i pričao. Ja se vratim u krevet, a on meni kaže, skloni te nesesere kao da ti ih ja ne bih pobacao, i kao krene, uzme neseser i baci na krevet. Anđela skoči i kaže nije ni vreme ni mesto. Prolazi Dejan i kaže mu kao tebra vidiš da je udarena linija i ovaj se kao nasmeje...Kao udarena lajna, on je meni kao zabranio da budem na njegovom krevetu...Koji će mi kur*c on, ja sam ga ovde digla. Kako su ljudi dvolični ja ne mogu da pohvatam - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ja mu sad kažem u pušionici, nemoj tako da pričaš, jeste Dalila napravila pakao, ali ako je ljubomorna znači da joj značiš, to je prva stvar. Rekao sam mu i ono za Matoru, da si kao prijatelj direktna, nisi takva da huškaš i ostalo. Nisi kao Dejan da to uradiš, da neko brani njegovu ženu preljubnicu grozno. Ja mogu da trpim uvrede ovde do sutra, ali da li može neko ko je već razvaljen kao kanta. Nemoj sa mnom da se zaje**va, nemoj da vam je**m mater ja. Ne znaš koje zlo proradi u meni. Nikoga u životu nisam grlio, pa ja sam raskidao veze zbog toga što se ne grlim, nego meni bilo žao. Čak mi je i David rekao, ako mu bude bilo teško, zagrli ga umesto mene ili tako nešto, i ti se sa mnom sprdaš. Ti ćeš da huškaš Miću da se svađa sa ovom - rekao je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

