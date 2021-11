OD 19.12. KREĆE HAOS U BELOJ KUĆI! Evo šta kažu ZVEZDE O ZADRUGARIMA: Dalili odgovara ULOGA ŽRTVE, Car veran sebi, OVO čeka Maju!

Dešavanja iz rijalitija "Zadruga 5" mesecima intrigiraju javnost, a naročito postupci "fantastične četvorke" bivšeg bračnog para Dragojević, kao i Filipa Cara i Maje Marinković.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Shutterstock

Otkako je pred kamerama prevarila supruga sa Filipom Carem, Dalila Dragojević našla se u žiži interesovanja, a kada je Maja Marinković kročila u Belu kuću pomrsila joj je sve konce.

Marinkovićeva je od Dalile "preotela" svog nekadašnjeg dečka Filipa, a Dejan je ostao sam. Kako će se razvijati ovi, ali i drugi odnosi u Zadruzi 5 za Kurir otkriva jedna od najpopularnijih astrologa sa društvenih mreža, na Tviteru i Instagramu poznata pod nadimkom "AstroM".

- Retrogradna Venera unosi haos u Belu kuću! Od 19.12. kreće retrogradni hod Venere, planeta ljubavi koja se vraća unazad uticaće na sve. Tako će i zadrugari kao i svi ostali poželeti da se vrate starim ljubavima! U fokusu je ljubavni trougao: Filip Car koji će do kraja ostati rastrzan između dve žene, Maje i Dalile! On je temperamentan, žestok momak koji mnogo ne razmišlja o posledicama akcija u koje se upušta. Vatrena Venera u Lavu kod njega u horoskopu otkriva nam da voli vrlo atraktivne i aktuelne devojke. Pada na “zvezde” i tako će biti u izazovu sto se tiče vernosti jer je privučen svakom koja je u tom momentu najaktuelnija učesnica rijalitija. Svaku koja je glavna tema on će pokušati da zavede do kraja godine, pokušaće Dalili da se vrati jer će ona da šokira sve svojim ponašanjem do Nove godine i konstantno će praviti razne spletke ne bi li ostala centralna tema rijalitija to je njoj zapravo najveci cilj. Razočarana izdajom fokusiraće se na mnoge druge udvarače koji je čekaju sledeće godine jer joj kreće godina najvecih strasti i rata! Sa Carem će uvek imati odnos prepun konflikta i pomirenje joj može samo doneti stres kao i osecaj da hoda po žici gde je svaki pogresan korak moze baciti u ambis. Sreća je čeka napolju. Car ne voli ni Maju ni Dalilu, on je sa stelijumom u Lavu po vedskoj astrologiji samo veran sebi i fokusiran na svoje potrebe. Prava ljubav ga čeka sledećeg leta i sa osobom sa kojom bude bio pred kraj leta 2022. poželeće dom i porodicu - oktriva astrolog i dodaje:

foto: Printscreen/PINK

- Mina ovom trouglu može pomrsiti konce i van rijalitija, Dejan će biti fasciniran Minom. Dalila je duboko uvređena trenutno jer takođe ima Veneru u Lavu, njih dvoje su zapravo ogledalo jedno drugom. Potpuno su isti, na isti način vole, na isti način pokazuju ljubav, vole više haos nego mir i vole da osete da su poželjni od strane svih iako su u zajednici. Imaju Mars na Marsu i uvek će između njih biti rat iako ih ova retrogradna Venera navodi da se pomire. Dalilin Mesec je u Ovnu i ona u nekim postupcima otkriva da je brzopleta i nepromišljena, ali sada njeno Sunce u Devici realno sagledava priču i za sada joj odgovara uloga žrtve. Retrogradna Venera će nju navoditi da se vrati bivšem mužu.

- Sa Majom Cara ne čeka mirna luka jer ona ima Veneru u Blizancima i ona je sama uvek između dve vatre i može i te kako da uvek igra ljubavne igre na dva fronta, podjednako može voleti dva muškarca u isto vreme istim intenzitetom. Sa Janjušem ima karmičku priču i sudbina će ih itekako spajati konstantno, bilo bi bolje po nju da tu priču izbegne iako će on želeti da je obnovi.

foto: Printscreen/Pink

- Janjuš sa Sandrom Čapric ima famoznu kombinaciju "sunce konjukcija mesec" koju takodje imaju Tara Simov i Dejan Dragojević sto znači da bi bili idealan par jedno drugom. Dejan je tu najlabilniji sa Mesecom u Ribama - ne patetiše lažno, njegovo Sunce u Blizancima ga tera da kalkuliše ali on je potpuno izgubljen, najviše šanse za pobedu ima upravo on koji bi najviše voleo da uđe neko poput Stanije kako bi se osvetio Dalili za svaku suzu. On je sa mesecom u ribama fasciniran devojkama poput Stanije, između njih je postojala magična privlacnost, ovo mu je godina sudbinske ljubavi i kao takva morala je da prekine svaki lažni odnos kako bi odpoceo onaj pravi. Osoba sa kojom otpočne prisniji neki odnos do kraja ove godine pomoći će mu da se izdigne iz cele ove situacije poput feniksa iz pepela i za njega od sledeće godine počinje najsrećnija godina, godina trojke - prosperiteta i najveceg uspeha - zaključuje za Kurir astrolog "AstroM".

foto: Printscreen/Premijera

