DALILINA MAJKA SE OGLASILA NAKON HAOSA U ZADRUZI! Mujićka slomljena: Boli me što nisam uz nju, oni su MOJA DECA, POMIRIĆE SE!

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević oglasila se za medije nakon nervnog rastrojstva svoje ćerke i sada već bivšeg zeta Dejana.

foto: Printscreen/Pink

- Pitate me kako se osećam kad Dalilu gledam u njenom rastrojstvu? Pa, ja sam majka, za razliku od pojedinih ,,majki"! Boli me sama odvojenost od moje Dalile i što nisam uz nju u teškim trenucima! Nadam se da će Dalila da istraje u svemu ovom uz Božiju pomoć! Završiće se i ovo sve, tačnije ova prokleta 2021. godina, koja nikom od nas nije donela dobro - govori uzrujano Emina za Republiku.rs i otkriva da će se Dalila i Dejan pomiri:

- Koliko je teško Dalili, toliko je teško i Dejanu, i naravno da će se pomiriti! Dejan i Dalila se vole, ko god misli suprotno, vara se! Ovo danas što se desilo, kako je Dejan odreagovao je dokaz koliko se vole! - poručuje Emina.

foto: Printscreen/Pink

- Ja samo njih posmatram i ne interesuju me društvene mreže niti me dotiču komentari po tim istim mrežama, jer narod k'o narod ima pravo!! Ali u svakoj kući se svašta dešava, samo ne pred kamerama, tako da, šta reći sem da se svako pozabavi o sebi i svojim problemima, a moja deca tj. Dalila i Dejan će biti sigurno zajedno! Volim ih oboje i vidim ih zajedno... Uz njih sam bila ja najviše svih ovih pet godina tj. i Huso, a svi drugi sad se kao našli dobri i brinu za Dejana! Pa mene bi bilo sramota sad nakon pet godina se pojaviti i plakati kao ono "teško im"! Ja pređem preko okeana ako je moje dete u pitanju i odem da vidim kako je, a ne u jedan Šepak ili ti ne znam ni ja! Najlakše je sad doći u studio i pljuvati po Dalili i to su jedva dočekali pošto je nikad nisu ni voleli! Ja kao majka koja sam pet godina uz njih i dalje sam tu i biću zauvek! Moja Dalila je moj život, a da bi bili oboje srećni naravno da ih vidim zajedno! Dalila i Dejan do stote zajedno! To je ljubav koja se ne ruši u jednom danu! Njihova sreća je samo ako su zajedno, jer njih dvoje su jedna duša a dva tela - rekla je Dalilina majka.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Srpski telegraf/Republika.rs

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI